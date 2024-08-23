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  5. Ferdi Kadıoğlu transferinde sona gelindi

Ferdi Kadıoğlu transferinde sona gelindi

Ferdi Kadıoğlu transferinde sona gelindi
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Uzun süredir beklenen transfer resmiyet kazanmak üzere... Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Ligi’nde Brighton forması giymeye çok yaklaştı.

Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekiplerinden Brighton ile anlaşmaya varmıştı. İngiliz ekibi ile Fenerbahçe arasında da anlaşma sağlandı.

30 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE GELİR

Sarı-lacivertli ekip bu transferden 30 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edecek.

Fenerbahçe, Brighton’ı sonraki satıştan paya ikna etmeyi başardı. Sözleşmenin bonuslar da içerdiği bildirildi.

Milli futbolcu, ailesiyle birlikte saat 20.30’da Atatürk Havalimanı’ndan özel uçakla İngiltere’ye doğru yola çıktı. 

FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Hollanda takımlarından NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye 2018'de imza atan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımda 204 maça çıktı.

24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 22 asist kaydetti.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu brighton
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