Fernerbahçe Konyaspor deplasmanında ilk mağlubiyetini aldı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan Konyaspor Fenerbahçe maçı ile sürdü. İki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Konyaspor oldu. Konyaspor'un golü karşılaşmanın 66. dakikasında Muhammet Demir'den geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe 7 puanda kalırken, Konyaspor puanını 8'e yükseltti ve Fenerbahçe'nin hemen önünde üçüncülüğe yükseldi.

İKİ TAKIMDA 10 KİŞİ TAMAMLADI!

Konyaspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği müsabakaya kırmızı kartlar damgasını vurdu. Karşılaşmanın 22. dakikasında Enner Valencia gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken, dakikalar 54'ü gösterdiği sırada Konyasporlu savunmacı Adil Demirbağ rakibine yaptığı müdahale sonrası gördüğü ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.

JESUS İLKİ YAŞADI

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini tattı. Sarı-Lacivertliler, ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet 1 beraberlik almıştı.