Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı

Süper Lig’in 9. haftasında dün oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi beIN Sports’ta yapılan maç önü programında, Volkan Demirel ile Feyyaz Uçar arasında ilginç bir diyalog ortaya çıktı.

Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi beIN Sports’ta yayınlanan mac önü programında esprili bir diyalog yaşandı.

FEYYAZ UÇAR UYARDI

Programda Emre Belözoğlu'na hitap konusu konuşulurken, Belözoğlu'nun eski takım arkadaşı ve şu anda yorumculuk yapan Volkan Demirel, 'Emre hoca' demediği için Feyyaz Uçar tarafından esprili bir şekilde uyarıldı.

"BİR DAHA SAKIN DEME"

Volkan Demirel maç önünde yorumlarda bulunurken, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 'Emre' diyerek hitap edince Feyyaz Uçar'dan esprili bir şekilde uyarı geldi. Feyyaz Uçar, "Volkancım bir daha sakın Emre deme. Ben bir kere Sergen dedim. Ondan beri Ali Rıza Sergen Yalçın diyorum." diyerek esprili bir şekilde uyarıda bulundu.

BELÖZOĞLU İLE BERABER ÇALIŞTILAR

Belözoğlu'nun geçtiğimiz sezonun sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü yaptığı dönem Volkan Demirel de yardımcılığını üstlenmişti. Demirel sezon sonunda sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrılarak beIN Sports yorumcuları arasına katıldı.