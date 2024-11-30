FIFA'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, Derrick Köhn transferi nedeniyle tazminata mahkum edildi.

Galatasaray’ın geçen sezonun ara transfer döneminde Hannover 96’dan transfer ettiği Derrick Köhn, sarı-kırmızılı ekibin başını yaktı. 3 milyon 350 bin Euro karşılığında transfer edilen oyuncunun bonservisinin 1.5 milyon Euro’luk kısmını ödeyen Galatasaray kalan kısmı geciktirince olanlar oldu.

Alman kulübü Hannover 96 Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet etti. Transfer yasağı tehlikesine karşı hemen harekete geçen sarı-kırmızılılar 2.5 milyon Euroluk kısmı tek seferde ödedi ancak cezadan kaçamadı.

Galatasaray’ın borcunu hemen ödemesine rağmen tazminat cezasından kaçamadı ve kulübün 300 bin Euro daha ödemesine karar verildi. Galatasaray bu cezayı da hemen ödedi.