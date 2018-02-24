Fikret Orman'dan sert tepki: Ayıp yahu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu toplantısında gerçekleştirmiş olduğu konuşmada önemli ifadeler kullandı. Fikret Orman, Beşiktaş'ta başkanlık görevine geldiğinde 78 milyon Dolar bütçelerinin olduğunu belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı kulübün toplam borcunu bugün gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında açıkladı. Fikret Orman, Beşiktaş'ın borcunu "Net borcumuz 1 milyar 710 milyon TL" ifadeleri ile açıkladı''

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları:

''Geldiğimiz günden beri borçlarla uğraşıyoruz. Fakat biz bunları bilerek göreve geldik. 78 milyon Dolar bütçemiz vardı, 30-35 milyon doları faize gidiyordu. Beşiktaş'ın malını satarak borçları ödeyen adam olmak istemedim. Gelirlerimizi yükselterek bu borçları eritmeyi hedefledik. Borcu yüzdürmeye çalışıyoruz. Stat yaptık, sponsorlukları artırdık, ürün satışlarını artırdık. Bunların hepsini biz yaptık. Çalışık ve marka değerimizi yükselttik.

Borcu azaltmak için ne yapmak lazım? Ya küçüleceksiniz ve diğer branşları kapatacaksınız. Ya da gelirleri artırarak borcu düşüreceksiniz. 500 bin Euro'ya aldığımız oyuncuyu 26-27 milyon Euro'ya sattık. Bunu biz yaptık.

Mart ayında 2 ezeli rakibimiz UEFA ile görüşecek. Niye çağırıyor UEFA onları? Çok mu özledi? Beşiktaş'ı neden çağırmıyor. Beşiktaş'ın UEFA ile problemi olduğunu hiç duydunuz mu? Rakibimiz 30-40 milyon Euro'ya mal olan oyuncular alıyor. UEFA'yı hiç dikkate almıyor. Biz bu paralara oyuncu satıyoruz.

Divan kurulu toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bayern Münih karşısında alınan skoru şanssızlık olarak nitelendirdi;

''Bayern Münih karşısında şanssız bir mağlubiyet aldık. İstanbul'da turu geçemesek de kazanacağımızı düşünüyorum. Biz 2 sene üst üste şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıktık. Hocamıza ve takımımıza sahip çıkmalıyız. Bu sene şampiyon olacağız. Onların arkasında durmalıyız.

Beşiktaş sözde yeni hoca arıyormuş. Yahu biz sözleşmemiz devam ederken hangi hocayla yolları ayırdık? Şenol hocamızla daha geçenlerde 2 yıllık sözleşme imzaladık. Ayıptır yahu!''