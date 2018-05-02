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  5. 02 Mayıs 2018 13:07

Fırat Aydınus 'sarı kart' dedi, kırmızı gösterdi !

Galatasaray - Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonunda Tosic’e ‘Kırmızı’ isteyen Nagatomo’ya, ‘Yellow Card (sarı kart)’ diyen hakem Fırat Aydınus'un, karar değiştirip kırmızı kart verdiği ortaya çıktı.

Fırat Aydınus 'sarı kart' dedi, kırmızı gösterdi !
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Galatasaray - Beşiktaş derbisi geride kalsa da tartışmalar bitmiyor. Ligin kaderini belirleyen bu önemli karşılaşmada hakem Fırat Aydınus’un çelişen kararlarına tepki gösteren Beşiktaşlı yöneticiler, Tosic’in atıldığı pozisyonda yaşananları örnek gösteriyor. Dikkatle izlendiğinde bu pozisyonda Gomis’in düşürülmesinin ardından Nagatomo penaltı kararı veren hakem Fırat Aydınus’un yanına giderek, “Red Card” diye bağırıyor ve Tosic’in atılmasını istiyor. 

2 SANİYEDE DEĞİŞTİ!

Onun bu tepkisine karşılık hakem Fırat Aydınus, “Yellow Card” çıkışında bulundu. Ancak daha sonra ilginç bir şekilde kırmızı kartını çıkartıp, Beşiktaşlı oyuncuyu ihraç etti. Siyah-Beyazlılar, bu birkaç saniye içinde hakem Fırat Aydınus’un kararını neden ve nasıl değiştirdiği ise çok merak ediyor.

Akşam

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