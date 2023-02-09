Futbol maçlarının başlama tarihi belli oldu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Maçları 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık." açıklamalarında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 şiddetindeki depremin ardından ligleri 1 hafta ertelemişti. TFF ve Kulüpler Birliği, kararı tartışmak için yeniden bir araya geldi. TFF Başkanı Büyükekşi, maçların 3-4 Mart'ta oynanacağını açıkladı.

"3-4 MART TARİHİNDE BAŞLATMA KARARI ALDIK"

TFF Başkanı Büyükekşi, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık" açıklamasında bulundu.

"17 TAKIMLA YOLA DEVAM ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Depremde ağır kayıplar veren Hatayspor ve Gaziantep FK'nın durumu sebebiyle ligin 17 takımla oynanabileceğini ifade eden Büyükekşi, "Hatayspor kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL 20 TAKIM"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Hatayspor ve Gaziantep FK'nın lige devam etmemesi halinde, "Önümüzdeki yıl 18 takımla devam edecekti. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi halinde, önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek" şeklinde bir değişikliğin yapılacağını söyledi.