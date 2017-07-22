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  5. 22 Temmuz 2017 17:47

Gabigol'ü Roberto Carlos getirecek

Fenerbahçe, Brezilyalı harika çocuk Gabigol’un kiralanması için İnter ile anlaşmıştı. Sambacı’yı ikna etmek için ise Roberto Carlos devreye girecek.

Gabigol'ü Roberto Carlos getirecek
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Sarı-Lacivertliler, transferde sürpriz bir hamle yaparak İnter’in yıldızı Gabigol’e yönelmişti. 20 yaşındaki Sambacı’nın kiralanması için İtalyan devi ile yapılan görüşmeler sonrası anlaşma sağlandı.

Hatta İnter, İspanyol ekibi Las Palmas ile Portekiz devi Porto’dan gelen teklifleri, Fenerbahçe’ninki kadar iyi olmadığı için geri çevirdi. Kulüplerin anlaşmasının ardından gözler Gabigol’e çevrildi.

Brezilyalı oyuncu, İnter’de devam etmek istediğini açıklasa da teknik direktör Spalletti, “Burada oynama şansın yok” diyerek öğrencisine kapıyı gösterdi. Sarı-Lacivertliler, golcü oyuncuyu ikna etmek için dört koldan harekete geçti. Edu da görüşecek Yönetim bu konuda, eski yıldızlarından da destek alacak.

Brezilya futbolunun efsanesi, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Roberto Carlos ile Santos’tayken Gabigol’un takım arkadaşı olan Sarı-Lacivertliler’in eski savunmacısı Edu Dracena; genç futbolcuyla temas kuracak. Fenerbahçe’ye gelmesi yönünde tavsiyelerde bulunacak.

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