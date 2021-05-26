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Galatarasay'da başkanlık seçimi tarihi belli oldu

Galatarasay'da başkanlık seçimi tarihi belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu başkanlık seçiminin 18 Haziran cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacağını açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacaktır" denildi.

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Etiketler Galatasaray galatasaray başkanlık seçimi galatasaray lisesi
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