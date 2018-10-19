Galatasaray 1-1 Bursaspor / Maç devam ediyor

90'Allano Lima'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte Bogdan Stancu topu kafayla içeri çevirmeye çalışıyor fakat top kimseye ulaşmayıp auta gidiyor.

90'Karşılaşmanın sonuna eklenecek uzatma süresi 5 dakika.

87'Ceza sahasına yakın tehlikeli yerde kullanılan serbest vuruşta Selçuk İnan Garry Rodrigues'e yerden pas atarak kullanıyor Garry Rodrigues topa ıska geçmesinden sonra Badou Ndiaye'nin şutunda kaleci Okan Koçuk topu kontrol ediyor.

85'Badou Ndiaye'nin arapasında sol kanattan topla buluşan Ömer Bayram ceza sahası içine yaptığı ortayı Aurelien Chedjou karşılıyor ve topu uzaklaştırıyor.

82'Bursaspor 3. ve son oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Bogdan Stancu oyunsa girerken Tunay Torun oyundan çıkıyor.

79'Garry Rodrigues kaleyi karşıdan gören bir noktadan yerden sert bir vuruş yapıyor ve top az farkla dışarı çıkıyor.

79'Tehlikeli hareketten sonra oyunun başlangıcını geciktiren Ramazan Keskin sarı kart görüyor.

77'Golün asistini yapan isim Younes Belhanda.

77'GOLL!! Galatasaray Eren Derdiyok ile beraberliği yakalıyor.

74'Bursaspor karşılaşmadaki ikinci değişikliğini yapıyor. Burak Kapacak oyundan çıkarken oyuna giren isim Ramazan Keskin.

69'Bursaspor Tunay Torun ile 2. gole çok yaklaşıyor. Burak Kapacak'ın ara pasında Tunay Torun sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor ve top auta çıkıyor.

65'Galatasaray Eren Derdiyok ile beraberlik golüne çok yaklaşıyor. Garry Rodrigues'in ara pasında Eren Derdiyok sol çaprazdan vuruşunu yapıyor ve top az farkla auta gidiyor.

63'GOLL!!! Bursaspor Aytaç Kara ile öne geçiyor. Kazalına penaltıda topun başına geçen Aytaç Kara'nın sol tarafa yaptığı şutunda Muslera topu çeliyor fakat topun tekrardan önünde kalmasıyla Aytaç Kara boş kaleye golü atmakta zorlanmıyor. Galatasaray 0-1 Bursaspor.

61'Penaltı vuruşu için topun başına geçen isim Aytaç Kara.

61'Bursaspor penaltı kazanıyor! Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Allano Lima Ozan Kabak tarafından yere düşürülüyor ve hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösteriyor.

58'Bursaspor ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Yusuf Erdoğan oyundan çıkarken Allano Lima oyuna giriyor.

54'Sağ kanatta ikili mücadelede Sinan Gümüş'ü formasından çeken Umut Meraş sarı kart görüyor.

52'Sol taraftan Umut Meraş'ın ortasını Galatasaray savunması uzaklaştırıyor.

51'Sağ taraftan üstüste kullanılan kornerlerde Yusuf Erdoğan'ın ortalarını Galatasaray savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

50'Ani gelişen Bursaspor kontraatağında Burak Kapacak ceza alanı içine koşu yapan Diafra Sakho'ya ara pası veriyor. Diafra Sakho'dan önce Ozan Kabak müdahale ediyor ve topu kornere atıyor.

47'Orta sahada ikili, mücadelede Maicon'u formasından çeken Tunay Torun hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

46'Hakem Ali Palabıyık ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi takım Galatasaray başlıyor.

45'Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eriyor.

45'Karşılaşmanın ilk yarısına eklenecek süre 4 dakika.

45'Ozan Kabak'a yaptığı sert müdahale nedeniyle Diafra Sakho maçın ilk sarı kartını görüyor.

42'Galatasaray 3. ve son oyuncu değişiklini de zorunlu olarak kullanıyor. Sakatlanan Fernando oyuna devam edemiyor ve yerine Selçuk İnan oyuna giriyor.

37'Kaleye uzak mesafeden kullanılan serbest vuruşta Aytaç Kara'nın ortasını Fernando karşılıyor.

34'Savunmadan seken topu takip eden Ömer Bayram sol ayağıyla gelişine sert bir şut çekiyor ve top az farkla dışarı çıkıyor.

34'Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Sinan Gümüş'ün ortasını Stephane Badji kafayla topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

28'Gelişen Bursaspor kontra atağında Stephane Badji'nin pasında topla buluşan Diafra Sakho ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor ama top dışarı gidiyor.

27'Barış Yardımcı sağ kanattan ceza sahasına Diafra Sakho'ya ortasını yapıyor ama Ozan Kabak topu kafayla uzaklaştırmayı başarıyor.

21'Galatasaray ikinci oyuncu değişikliğini de zorunlu olarak kullanıyor. 15. dakikada sakatlanan Sofiane Feghouli karşılaşmaya devam edemiyor ve yerine Eren Derdiyok oyuna giriyor.

20'Sakatlık geçiren Serdar Aziz'in yerine Maicon oyuna giriyor ve Galatasaray ilk oyuncu değişiklik hakkını zorunlu değişiklik olarak kullanıyor.

15'Sofiane Feghouli'nin geçirdiği sakatlık nedeniyle oyun bir süre duruyor.

14'Orta sahada topla buluşan Badou Ndiaye şık bir vücut çalımıyla iki Bursasporlu oyuncudan sıyrılıyor ve sol kanattan bindirme yapan Ömer Bayram'a ara pası veriyor. Sol kanattan topla buluşan Ömer Bayram korner bayrağına yakın noktadan ortasını yapıyor ama kaleci Okan Koçuk yerinden çıkarak topun sahibi oluyor.

10'Karşılaşmaya iki takım da düşük tempoyla başlamış durumda.

2'Yaptığı yoğun pres sonrası topu kapan Galatasaray sağ kanattan Mariano'nun ceza sahasına ortasına yükselen Badou Ndiaye kötü bir kafa vuruşu yapıyor ve top dışarı çıkıyor.

1'Hakem Ali Palabıyık maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Bursaspor başlıyor.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 6 galibiyet alan ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 18 puanla zirvede yer alıyor.

Ligdeki son iki maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, seyircisi önünde Bursaspor'u yenerek hem galibiyet serisi yakalamaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 24 Ekim Çarşamba günü Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmaya çalışıyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer, Fernando, Belhanda, Ndiaye, Feghouli, Sinan, Rodrigues

BURSASPOR: Okan, Umut Meraş, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Burak, Yusuf, Tunay Torun, Sakh