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Galatasaray 17 yaşındaki genç futbolcuyu kadrosuna kattı

Galatasaray 17 yaşındaki genç futbolcuyu kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunun sahibi Galatasaray, ara transfer sezonuna Manisa FK futbolcusu Kerem Arık'ı kadrosuna katarak başladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Futbolcu ve kulübü ile anlaşan Galatasaray'ın transferi yakın bir zamanda açıklaması bekleniyor.

Manisa FK altyapısında yetişen ve A Takım forması altında bu sezon 1. Lig'de 3 maçta 39 dakika süre alan Kerem Arık, gol ya da asist katkısı yapamadı. Kerem Arık, Türkiye U17 Milli Takımı'nda 4, U18 Milli Takımı'nda ise 7 maça çıktı.

Milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giyen Kerem Arık 20 Mart 2007 yılında İzmir’de doğdu. 

Kerem Kırık şu an 17 yaşındadır ve son olarak Manisa FK’de forma giydi. Bu sezon Trendyol 1. Lig'de 3 maça çıktı ve milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor. 

 

Etiketler Galatasaray Kerem Arık Galatasaray transfer "ara transfer" genç futbolcu
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