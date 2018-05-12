Galatasaray 2 - 0 Malatyaspor / Maç devam ediyor

15'Konuk ekip Evkur Yeni Malatyaspor kendi yarı sahasından çıkmakta güçlük çekiyor.

12'GOOOLL!! Galatasaray, Bafetimbi Gomis ile iki farklı üstünlüğü sağlıyor. Orta alandan gelişen atakta Younes Belhanda'nın pası ile sol çaprazda topla buluşan Garry Rodrigues ceza sahasına giriyor ve pasını altıpas çizgisine doğru hareketlenen arkadaşı Bafetimbi Gomis'e gönderiyor. Golcü oyuncu yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturuyor.

11'Issam Chebake sağ çaprazdan ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Khalid Boutaib bu topu göğsü ile arkadaşı Eren Tozlu'nun önüne indiriyor. Tecrübeli oyuncu müsait pozisyonda vuruşunu yapmak istiyor ancak savunma son anda araya giriyor.

10'Sağ kanattan gelişen atakta Martin Linnes ortasını uzak direğe doğru göndermek istiyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

8'Evkur Yeni Malatyaspor'da Sadio Diallo rakibi Younes Belhanda'ya yaptığı sert faul sonrasında sarı kart görüyor.

6'Ev sahibi Galatasaray kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

3'Garry Rodrigues'in pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Younes Belhanda yerden çok sert vuruyor ancak meşin yuvarlak kalenin hemen sol tarafından dışarı gidiyor.

1'GOOOLL!! Mücadelenin hemen başında ev sahibi Galatasaray öne geçiyor! Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Garry Rodrigues sağ çaprazdan ceza sahasına giriyor ve son çizgiye inmeden pasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Younes Belhanda altıpas çizgisi üzerinde yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.

1'Bülent Yıldırım maçın ilk düdüğünü çalıyor. Karşılaşma konuk ekip Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

Süper Lig şampiyonluğu için en avantajlı takım olan Galatasaray, 33. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor ile kritik bir maça çıkıyor. Galatasaray kazanırsa rakibinden ilk devredeki 2-1’lik mağlubiyetin rövanşını alırken son haftaya da lider girecek.

İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis.



Malatyaspor: Farnolle, Sadık, Mina, Cissokho, Azubuike, Diallo, Aytaç, Chebake, Adem, Eren, Boutaib.