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Galatasaray 2 transfer bombasını aynı anda patlattı

Galatasaray 2 transfer bombasını aynı anda patlattı
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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği 2 transfer için harekete geçildi.

Sarı-kırmızılı ekip, sağ bek pozisyonu için listenin ilk sırasında yer alan Guela Doue’nin transferini tamamladı. 21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun, Okan Buruk’un oyun sisteminde kilit bir rol üstleneceği belirtildi. Bu transfer Milliyet'in haberine göre, Avusturya kampında bulunan Buruk'un moralini yükseltti.

Zenit'ten Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel'in transferinde de sona yaklaşıldı. Buruk, Wendel’in takıma büyük güç katacağını düşünüyor. Bu iki transferle Galatasaray, 2 ve 8 numara problemini çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Eleştirilerin odağında olan sarı-kırmızılılar, bu hamlelerle kendine geldi.

Geçen sezonu Samsunspor’da kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı, Galatasaray’a geri döndü. Ancak orta saha rotasyonunda forma şansı az olan 29 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. Antalyalı, geçen sezon 26 maçta 2 gol ve 1 asist yapmıştı. Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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Milliyet Gazetesi

Etiketler Galatasaray Okan Buruk Galatasaray transfer transfer atağı 2 isim Taylan Antalyalı wendel guela doue
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