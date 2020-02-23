Galatasaray 21 yıl sonra Fenerbahçe'nin kalesini yıktı!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmaya ev sahibi Fenerbahçe Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Dirar, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric, Galatasaray ise Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Onyekuru, Falcao 11'iyle başladı.



Mücadelenin 21. dakikasında Fenerbahçe öne geçti.Max Kruse tarafından kullanılan penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu.



40. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Ryan Donk'un kafa vuruşunda top filelere gitti.



İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.



Karşılaşmanın 66. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a kırmızı kart gördü. Yanal, mücadelenin geri kalanını tribünden takip etti.



Galatasaray, Radamel Falcao'nun 80. dakikadaki penaltı golüyle Kadıköy'de 2-1 öne geçti.

84. dakikada oyundan çıkarken Deniz Türüç ile tartışan Younes Belhanda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Aynı pozisyonda Deniz Türüç de kırmızı kart gördü.



Onyekuru'nun 90+7'deki golü maçın skorunu belirleyen golü attı ve Galatasaray, 1999 yılından bu yana Kadıköy'de yenemediği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi tam 21 yıl sonra yenmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin golü 21. dakikada Max Kruse'nin penaltı vuruşundan gelirken, Galatasaray'ın gollerini Ryan Donk, Onyekuru ve Falcao kaydettti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43'e çıkarırken, Galatasaray da puanını 43 yaptı.

TOLGAY ISLIKLANDI



Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, oyundan alınırken sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Tolgay Arslan, oyundan alınırken sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Müsabakanın 60. dakikasında yerini Deniz Türüç’e bırakan Arslan’a sarı-lacivertli taraftarlar ıslıkla tepki gösterirken Teknik Direktör Ersun Yanal ise tribünlere dönüp oyuncusunu alkışladı.

BAKAN DERBİYİ İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte izledi.

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tribünden takip etti. Kasapoğlu mücadeleyi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yan yana izledi.