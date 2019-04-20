Galatasaray 3 - 1 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray ile Kayserispor karşılaştı. Galatasaray topa hakim olurken, Kayseri cephesi ise kontra ataklarla gol aradı. 15'te Ndiaye'nin büyük hatasında topu alan Lopes'in asistinde Kravets golü atarak Kayseri'yi deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sadece 1 dakika sonra Belhanda'nın kaleciden seken topunu iyi takip eden Diagne durumu 1-1'e getirdi. 38'de Marcao'nun şutunu elle kesen Lopes hem penaltıya sebep olurken hem de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Kayseri'yi sahada 10 kişi bıraktı. Diagne topu ağlara göndererek Galatasaray'ı maçta 2-1 öne geçirdi.

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45+4'te sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında Nagatomo kafayı vurdu ve takımını devreye 3-1'lik üstünlükle götürdü.

İkinci yarıda oyunu kontrolünde tutan Galatasaray, Nagatomo, Ndiaye ve Feghouli ile girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. 10 kişilik Kayserispor'da 73'te Kravets'in şutunu Muslera çizgi üzerinde kurtarmayı başardı. Galatasaray'ın 75'te Diagne ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmayınca mücadele 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 59'a yükseltirken, Kayserispor ise 36 puanda kaldı.

Galatasaray 3 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Dk. 86 Emre Taşdemir), Belhanda (Dk. 75 Selçuk İnan), Emre Akbaba (Dk. 62 Yunus Akgün), Diagne

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen, Kucher, Sapunaru, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç (Dk. 90+4 Hakan Çıtak), Chery (Dk. 82 Bilal Başacıkoğlu), Umut Bulut (Dk. 49 Varela), Kravets

Goller: Dk. 15 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 16, Dk. 42 (Penaltıdan) Diagne, Dk. 45+4 Nagatomo (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 38 Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Umut Bulut, Dk. 59 Kravets, Dk. 90+1 Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 19 Emre Akbaba, Dk. 77 Ndiaye, Dk. 85 Feghouli (Galatasaray)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Mariano'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği topu sağ çaprazdaki Ndiaye kafayla Feghouli'ye indirdi. Cezayirli futbolcunun sert şutunda araya giren savunma önemli bir tehlikeyi önledi.

15. dakikada konuk ekip, Ndiaye'nin büyük hatasında öne geçti. Hızlı gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında sağ kanatta topla buluşan Lopes, ceza sahasının sağına doğru derinlemesine pasını gönderdi. Chery ile hareketlenen Ndiaye, rakibinden önce topa müdahale etmesine rağmen tehlikeyi uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı alan ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Chery, daha uygun durumdaki Kravets'i gördü. Bu oyuncu, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

16. dakikada Galatasaray, golü yedikten 1 dakika sonra beraberliği yakaladı. Fernando'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lung sağına gelen meşin yuvarlağı yatarak önledi. Altıpas gerisine düşen meşin yuvarlağa hareketlenen Diagne, fileleri havalandırdı: 1-1.

31. dakikada Chery'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sapunaru, kaleci Muslera ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

34. dakikada Galatasaray'ın çıkarken sol kanadında kaptırdığı topu alan Lopes pasını Chery'e aktardı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunda top yakın direğin yanından auta gitti.

36. dakikada Kravets'in sağdan ortasında Umut Bulut altıpas gerisine gelen topa uygun durumda bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Marcao'nun ceza sahası dışından sert şutunda hakem Arda Kardeşler, İstikbal Mobilya Kayserisporlu Lopes'in topa ceza sahası içinde elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Arda Kardeşler, 30. dakikada bir sarı kartı olan Lopes'i ikinci sarı karttan oyun dışında bıraktı. 42. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, sert bir vuruşla topu kaleci Lung'un solundan ağlara yolladı: 2-1.

44. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mariano'nun yerden ortasında altıpas gerisinde uygun durumda bulunan Diagne bekletmeden vurduğu meşin yuvarlağı kalenin solundan auta attı.

45+4. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Mariano'nun sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Nagatomo altıpas gerisinde kafayla topu ağlara gönderdi: 3-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

57. dakikada Nagatomo'nun yaklaşık 30 metreden sert şutunda top kaleci Lung'un solundan az farkla auta gitti.

61. dakikada Galatasaray önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Diagne'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Senegalli futbolcunun aşırtma vuruşunda ayakta kalan kaleci Lung, meşin yuvarlağı kontrol etti.

73. dakikada Levent Gülen'in soldan ortasında Mariano'ya da çarpan top yükseklik kazanarak kaleci Muslera'yı geçti. Uzak kale direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağa altıpas içinde uygun durumda olan Kravets'in vuruşu etkisiz kaldı ve Muslera kale çizgisi üzerinde topun hakimi oldu.

83. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı faulde kaleci Lung, soluna gelen topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Fernando'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Yunus Akgün'ün şutunda top yandan auta çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe ile yapılan derbi maçta görev alan futbolculardan Martin Linnes'i yedeğe çekti. Derbide sakatlanan Semih Kaya ile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Henry Onyekuru da kadroda bulunmadı. İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında bu futbolcuların yerine, sarı kart cezası biten Marcao ile Yuto Nagatomo ve Emre Akbaba ilk 11'de sahaya çıktı.

FEGHOULI MAÇA YETİŞTİRİLDİ

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanan Sofiane Feghouli, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına yetiştirildi. Derbiden sonra sol alt arka adale grubunda zorlama ve kanama tesbit edilen Feghouli, yapılan tedavinin ardından Kayseri ekibi karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

NAGATOMO 7 MAÇ SONRA SAHADA

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 23. haftasında, 24 Şubat'ta Akhisarspor ile oynanan maçın ardından sakatlık yaşayan Nagatomo, sarı-kırmızılı takımın son 7 resmi maçında görev alamamıştı. Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda da 2 maç kaçıran Japon futbolcu, İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında forma giyerek, 55 gün sonra sahalara dönüş yaptı.

SİNAN GÜMÜŞ KADRODA YOK

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Sinan Gümüş, Fenerbahçe derbisinden önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ne takıma destek vermek için gelen taraftarlar için kullandığı sözler dolayısıyla tepki çekmişti. Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezalısı olan Christian Luyindama da kadroda bulunmadı. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen eski futbolcuları Umut Bulut'u tribüne çağırarak alkışladı.

EKREM İMAMOĞLU MAÇI TAKİP ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, müsabakayı statta izledi. İmamoğlu, karşılaşmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Fenerbahçe stadında bir derbi yaşadık. Üç stadın biri eksik kalmıştı. Bugün Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçtayız. İstanbul'umuzun 3 pırlantası, 3 dünya markası kulübünün yanındayız. Keyifli bir maç izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ZİRVE YARIŞI SÜRÜYOR

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 yenen Galatasaray, zirve yarışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Artem Kravets'in 15. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü. Mbaye Diagne'nin 16. dakikada kaydettiği golle skoru eşitleyen Galatasaray, bu futbolcunun 42. dakikada penaltıdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmasıyla 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip, 45+4. dakikada Yuto Nagatomo ile bir gol daha bularak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'de puanını 59 yapan Galatasaray, maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 2'e indirdi. Sarı-kırmızılı futbolcular, maçtan sonra tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Galatasaray, bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerken, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

SAHASINDA KAYBETMİYOR

Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 34 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 34 lig maçının 29'unu kazanıp 5'inde berabere kaldı.

DIAGNE'DEN GOLLERE DEVAM

Mbaye Diagne, maçta 2 kez topu ağlara göndererek Galatasaray'daki gol sayısını 8 yaptı. Sarı-kırmızılı takımla ligdeki 8. maçına çıkan Diagne, daha önce Evkur Yeni Malatyaspor maçında 3, Trabzonspor, Antalyaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında ise birer kez topu filelerle buluşturmuştu. Senegalli futbolcu, Galatasaray'daki gollerinin 5'ini penaltıdan kaydetti. Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında forma giydiği Kasımpaşa'da çıktığı 17 lig maçında 20 kez fileleri havalandırmıştı.

SAĞ BEK ORTALADI, SOL BEK ATTI

Galatasaray'ın üçüncü golüne takımın bekleri Mariano Filho ve Yuto Nagatomo imza attı. Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Mariano'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Nagatomo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez gol atma sevinci yaşadı. Japon futbolcu, kariyerinde bundan önceki golünü 13 Ocak 2014'de Serie A'da Inter formasıyla Chievo'ya atmıştı.

LOPES KIRMIZI KART GÖRDÜ

İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Tiago Lopes, maçta kırmızı kart gördü. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler, 30. dakikada Younes Belhanda'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gösterdiği Lopes'i, 38. dakikada ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Arda Kardeşler, bu pozisyonda Galatasaray lehine penaltı kararı verdi.

UMUT BULUT SAKATLANDI

İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Umut Bulut, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. İkinci yarının hemen başında Fernando Reges ile girdiği mücadele sonucunda yere düşerek sol omzundan sakatlanan Umut Bulut, 49. dakikada yerini Silvestre Varela'ya bıraktı. Oyun alanını sarı-kırmızılı taraftarların alkışları altında terk eden Umut Bulut'un kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü bildirildi.

