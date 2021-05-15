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Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor

Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen şampiyonluk yarışında averajla Beşiktaş'ın gerisinde kaldı ve ligi ikinci sırada tamamladı.

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Galatasaray 53. dakikada Halil Dervişoğlu ve 60. dakikada Ryan Babel ve 90+3'te Oğulcan'ın attığı gollerle 3-1 üstünlüğü yakaladı.

Galatasaray öne geçtiğinde İzmir'de oynanan Göztepe - Beşiktaş maçı 1-1 devam ediyordu ancak Beşiktaş, Ghezzal'ın penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Beşiktaş İzmir'de 2-1 kazandı ve şampiyon oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 84'e çıkardı ve averaj farkıyla ligi ikinci sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor ise 45 puanda kaldı.

 

Etiketler Galatasaray galatasaray
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