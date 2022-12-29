Galatasaray 90+5'te kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'a 3 puanı getiren gol 90+5'inci dakikada geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor, Galatasaray’ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrılarak yeniden liderliğe yükseldi.
Ligde 4 maçlık galibiyet serisini 5 maça çıkaran Cimbom çok zorlandığı ikinci yarıda 3 puanı uzatmalarda bulduğu golle aldı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Oliveria'nın ceza sahasının gerisinden kaleyi hedef alan sert şutunda top dışarı çıktı.
19. dakikada Sabi'a'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare kafasıyla dokundu, top dışarı çıktı.
27. dakikada Boey'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Mertens topu ağlarla buluşturdu. 0-1
32. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem topu kaçırınca Gomis tamamlamak istedi. Kaleci Ali Şaşal'ın yetersiz kaldığı pozisyonda Goutas topu çıkarmayı başardı.
43. dakikada Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Van Aanholt'un vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
51' Sivasspor'un Ulvestad'la bulduğu gol VAR'dan gelen uyarı neticesinde değer kazanmadı.
59' Galatasaray'da Mertens sarı kart gördü.
62' Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Rashica'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
66' Sivasspor'da Ahmed Musa yerini Clinton N'jie'ye bıraktı.
81' GOL! Sivasspor Erdoğan'la beraberliği yakaladı 1-1
90+5' GOL! 90+5'de Galatasaray, Barış Alper'le 2-1 öne geçti.
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