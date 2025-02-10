Galatasaray: ''Adli mercilere gerekli başvuruları yaptık''

Galatasaray, ''9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır.'' açıklamasını yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray - Adana Demirspor maçı, Adana ekinin sahadan çekilmesinin ardından tatil edildi. Adana ekibi, müsabakanın 33. dakikasında sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra stat hoparlörlerinden maçın hakemi Oğuzhan Çakır tarafından müsabakanın tatil edildiğinin anonsu yapıldı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı - kırmızılılar dün akşam yaşananlarla ilgili adli makamlara başvuru yapıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."

METİN ÖZTÜRK: HİÇBİR ALGI VE HİÇBİR OPERASYON GALATASARAY'I YOLUNDAN DÖNDÜREMEYECEK

Karşılaşmanın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Türk futbolu adına hazin bir akşam olduğunu ifade eden Metin Öztürk, “Hepimiz şok içerisindeyiz. Beklemediğimiz bir şey oldu. Biz ne olduğunu anlamaya çalışırken tweetler atılmaya başlandı. Demek ki bir bildikleri varmış. Hiçbir algı ve hiçbir operasyon Galatasaray’ı yolundan döndüremeyecek. Ne Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, ne ikinci başkanı Metin bey. Bir açıklama yapmadan, suyun diğer tarafından tweetler görmeye başladık. Demek ki bir planları vardı, hazırlıkları vardı. Yarın tüm Avrupa ve dünya medyasında göreceğiz. Gerçekten Türk futbolu adına çok hazin bir akşam. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu üzücü ortamda şunu söylemek lazım. 6 Şubat’ın ikinci yıl dönümündeyiz. Bugün 9 Şubat. Kahramanmaraş’ta vefat eden vatandaşlarımızı andık, Adıyaman’da yine öyle. Birlikte 1904 kampanyası çerçevesinde başkanımız Dursun Özbek ve fatih kardeşimiz Adıyaman’da. Eray Yazgan ve yönetim kurulu ekibimiz Timur Kuban ve Ece kardeşimiz Kahramanmaraş’ta. Bunlar kıymetli. Bugün de forma göğüs sponsorumuz Sixt fedakarlık yaptı, göğüste yazmıyordu. Siyah bir formayla çıktılar. Buradan gelecek gelirler de yine o bölgeye aktarılacak. Biz sadece bir spor kulübü değiliz. Kocaman bir STK’yız. Lisesiyle, üniversitesiyle bambaşka bir kulübüz. Evet kıskanılıyoruz. Evet iki senedir şampiyon oluyoruz. Üçüncü sene şampiyonluğumuza çok az kaldı. Tesisleşiyoruz. Çok geride kaldılar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Perişanlar, çaresizler. Kabul ediyorum bu da onların kusuru. Doğru düzgün bir yönetim seçselerdi bu durumda kalmazlardı. Az önce Okan hocamız da söyledi. Takımlarını desteklemeye Adana’dan kalkıp gelenler var. Pankartlarını asmışlar gerçekten gurur duyduk. ‘Yılmayız, ayaktayız’ diyerek. Adana şehrinin bir takımı. İki tarafın futbolcularını görüyorsunuz. Adana Demirspor’un tahtası kapalı. Buna rağmen gencecik kardeşler canla başla çalışıyor. O çocuklar yarın Süper Lig’de başka takımlarda oynayacaklar. Onların emeklerine yazık değil mi? 50 bin kişinin önüne çıkıyorlardı. Adana Demirspor ilk defa mı haksızlığa uğruyor, Galatasaray ilk defa mı haksızlığa uğruyor? Takım sahadan çekiliyor. 10’uncu dakikada bir pozisyon sebebiyle. Penaltı mıydı, değil miydi, Şöyle miydi, böyle miydi… O zaman her haksız penaltıdan sonra takım çekilecekse zaten dördüncü haftada lig biter. İnanılmaz bir kaos yaşanıyor. Murat başkan ve metin başkan da konunun MHK ve federasyonla ilgili olduğunu söylüyor. Galatasaray ile ilgili değil. Zaten biz her zaman söylüyoruz orta hakem hata yapabilir insandır, yan hakem hata yapabilir. 3 saat sonra bile 10 yorumcuya bakın, 5’i böyle diyor, 5’i şöyle diyor. Ama VAR hakemi hata yapamaz. Burada federasyon başkanı ile aynı görüşteyiz. Bir hata varsa da neticede o anındır. Maç devam eder, 90 dakikadır. Ama fırsatçıları lanetliyorum. Sezon sonunda onlara gerek cevabı vermiş olacağız” diye konuştu.

‘VAR HAKEMİ HATA YAPAMAZ’

Orta hakem ve yan hakemin hata yapabileceğini, fakat VAR’ın hata yapamayacağını söyleyen Metin Öztürk, “Bakın ben hakem yorumcusu değilim. Ben de diyorum ki bizim maçlarımızda da söylüyoruz. Orta hakem ve yan hakem hata yapabilir. Federasyon başkanı da aynı şeyi söylüyor farklı bir görüşte değiliz. VAR hakemi hata yapamaz diyoruz. Suyun diğer tarafındaki rakibimizin 7’nci sıradaki yöneticisi açıklama yapıyor. Yabancı VAR istiyoruz diyor. Bugünkü VAR Türk müydü? Adana Demirspor’a, Galatasaray’a ve diğer takımlara karşı ilk defa mı haksız karar verildi? Gerçekten bir komedinin ortasındayız. Size yazık, bize yazık, ülkeye yazık” dedi.

‘ONLAR ADINA ÜZÜLÜYORUM’

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu an görüyorsunuz. Ne olursa olsun her koşulda adaletsizliğin olduğu ortamlarda bile Galatasaray’a yetişemiyorlar, yakalayamıyorlar. Şu ara transfer döneminde Galatasaray’ın daha da kuvvetlenmiş olması onları endişelendiriyor. Avrupa’da da göreceksiniz farkını. Onlar adına üzülüyorum diyeceğim başka bir şey yok.”

‘BİZLE İLGİLİ OLMAYAN BİR ŞİKAYETE BENİM CEVAP VERMEM MÜMKÜN DEĞİL’

Çok büyük bir kaos içinde olduklarını dile getiren Öztürk, “Zaten görüşmemek mümkün değil ki protokolde yan yana oturuyoruz. Onlarda üzgün olduklarını söylüyorlar. Zaten konunun Galatasaray ile ilgili değil, federasyonla ve MHK ile ilgili olduğunu söylüyorlar. Bizle ilgili olmayan bir şikayete benim cevap vermem mümkün değil ki. Ben federasyonu veya MHK’yi temsil etmiyorum. Çok büyük bir kaos içindeyiz. Hepimiz üzgünüz. Büyük ihtimal de sabaha kadar da uyuyamayacağız. Belli ki pusuda bekleyenler vardı. Zaten attıkları tweetlerden görüyoruz. Onları kendi komedileriyle baş başa bırakıyoruz” yorumlarında bulundu.