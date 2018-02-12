Galatasaray - Antalyaspor: 3-0

Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Antalyaspor’u konuk etti. Fenerbahçe’nin deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etmesinin ardından liderlik fırsatı yakalayan Galatasaray, rakibini 3-0’lık skorla rahat geçti ve 44 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise 21 puanda 15. sırada kaldı.

Maça fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar taraftarının da desteğiyle ilk dakikalardan itibaren rakibine zor anlar yaşattı. Müsabakanın 14. dakikasında Bafetimbi Gomis sahneye çıktı ve gol perdesini açtı: 1-0.

20’de ise Garry Rodrigues hızlı hücumda topu kendi sahasından rakip ceza sahasına kadar taşıdı ve Gomis’e şık bir pas verdi. Gomis sert bir tek vuruşla yeniden fileleri havalandırdı ve ligdeki 17. golünü kaydederek durumu 2-0’a getirdi.

Rakibinin gardını tamamen düşüren Aslan’da Younes Belhanda, 38’de çok şık bir yüksek pasla Sofiane Feghouli’yi buldu. Feghouli yakın mesafeden topu ağlara göndermeyi başardı: 3-0.

İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci devre de yüksek tempoyla başladı. 46’da Gomis’in şutu direkten döndü. Konuk ekip Antalyaspor ikinci yarıda etkili olmaya çalışsa da sonuç alamadı. İkinci yarının ortasından itibaren Galatasaray da vites düşürünce tribünler liderlik koltuğuna oturmanın mutluluğuyla şova başladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 3-0’lık skorla sona erdi. Müsabakanın 90+2. dakikasında Belhanda, Hakan Özmert’le yaşadığı tartışmanın ardından ilk sarı kartını hemen ardından da itirazlarından dolayı ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

GALATASARAY’DA KALE CARRASSO’YA EMANET

Fernando Muslera’nın Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşmesinden ötürü Antalyaspor maçında kaleyi Fransız file bekçisi Cedric Carrasso korudu. Teknik direktör Fatih Terim, kupa maçlarındaki performansı nedeniyle Eray İşcan’ı tercih etmedi. Öte yandan sakatlığı bulunan Jason Denayer yerine ise Serdar Aziz yeniden ilk 11’e döndü.

TOLGA, YASİN VE MARIANO’YA KESİK

Teknik direktör Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor maçının kadrosundan Fernando Muslera ve Jason Denayer değişiklikleri hariç 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı; Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11’inde bulunan Yasin Öztekin, Tolga Ciğerci ve Mariano’yu Antalyaspor maçında ilk 11’e dahil etmezken, bu isimler yerine kupa performansıyla hocasının takdirini kazanan Martin Linnes, bir süredir ilk 11’e hasret olan Younes Belhanda ve kaptan Selçuk İnan’ı sahaya sürdü.