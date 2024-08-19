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Galatasaray aradığı orta sahayı buldu

Galatasaray aradığı orta sahayı buldu
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Galatasaray'ın, Batista Mendy için Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. Mendy'nin bonservisi 10 milyon euro olarak belirlendi.

Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Batista Mendy için Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Crystal Palace'ın yakından ilgilendiği Batista Mendy için Galatasaray da devreye girdi.

10 MİLYON EURO

Haberde, Galatasaray'ın Batista Mendy için Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladığı kaydedilirken, sarı-kırmızılı kulübün bu transfer için 10 milyon Euro ödemesi gerektiği ifade edildi.

4.4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon 4.4 milyon Euro karşılığında Angers'ten transfer edilmişti.

PİYASA DEĞERİ 9.5 MİLYON EURO

9.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Mendy, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 28 maçta 1 gol 1 asistlik performans göstermişti.

Etiketler Galatasaray Trabzonspor Galatasaray Trabzonspor bonservis Batista Mendy
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