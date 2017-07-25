Galatasaray Arda Turan için harekete geçiyor

30 yaşındaki yıldız futbolcuya takımdaki en yüksek maaş verilecek ve kaptanlık pazubandı teslim edilecek. Bonservis konusunda sıkıntı yaşanırsa, Barcelona’ya kiralama önerisi sunulacak.



Cim Bom’da Arda Turan taarruzu başlıyor... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in hem taraftarla barışma hem de ligde psikolojik üstünlüğü ele geçirme projesi olarak düşündüğü bu transfer için kesenin ağzı açılacak.

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, 30 yaşındaki yıldızı ikna edebilmek için takımdaki en yüksek maaş limiti olarak belirlenen 4.5 milyon Euro’yu öne sürecek. Ayrıca Arda’ya Galatasaray’da yeniden kaptanlık pazubandı verilecek. Arda’ya ayrıca iddialı bir kadro sözü ve şampiyonluk halinde özel primler de vaat edilecek. Kulübü Barcelona’nın bonservis konusunda sıkıntı çıkarması halinde ise kiralama formülü devreye sokulacak.

Amerika dönüşünü bekleyecekler

Başkan Özbek, Arda Turan’la yapacağı yüz yüze görüşme için Ağustos ayını bekliyor. Şu sıralarda Barcelona ile Amerika kampında olan tecrübeli futbolcunun, bu randevuya onay verdiği, ikilinin hiçbir menacer veya temsilci olmadar bir araya geleceği öğrenildi.

6 yıl önce Florya’dan ayrıldı

Arda Turan, 2011-2012 sezonuna girilirken, 2011 yazında 12.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid’e transfer olmuştu. 24 yaşında İspanya’ya giden Arda, burada gösterdiği müthiş performans sonrası, 40 milyon Euro’ya Barcelona’ya geçerek kariyerinde zirve yapmıştı.

Türk Milli Takımı’na veda etti

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’le ciddi sıkıntılar yaşayan Arda, son olarak milli takım uçağında gazeteci yumruklayınca büyük tepki çekmişti. Bu gelişmenin ardından yazılı bir açıklama yaparak Türk Milli Takımı’na veda eden tecrübeli futbolcunun, İstanbul’a geri dönme teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Fanatik