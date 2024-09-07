Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile sözleşme yenileyecek

O Türkiye'nin bilinmeyen lezzeti... Tezgaha gelir gelmez tükeniyor

Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Erdoğan imzaladı: Tüm kurum ve kuruluşlara genelge

İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu