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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile sözleşme yenileyecek

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile sözleşme yenileyecek
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Porto'nun teklifini kabul etmeyen Galatasaray, Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yenilemek için çalışmalara başladı.

Porto'nun ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ı satmaya yanaşmayan Galatasaray, milli yıldızla masaya oturuyor.

Yeni sözleşme hazırlanan Barış Alper'e yerli oyuncularda tavan ücreti alacak şekilde düzenleme yapılacak ve performansı ödüllendirilecek.

ÜCRETİ 2 MİLYON EURO OLACAK

Sabah'ın haberine göre; Yönetim, 13 Eylül'de sona erecek transfer döneminin ardından Barış Alper'in sözleşmesini uzatacak.

24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni anlaşma imzalanacak ve ücreti 2 milyon euroya çıkarılacak.

NTVSpor

Etiketler Galatasaray Galatasaray Barış Alper Yılmaz barış alper yılmaz ücret barış alper sözleşme
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