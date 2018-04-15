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  5. 15 Nisan 2018 18:01

Galatasaray - Başakşehir / Maç öncesi

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçında Galatasaray, sahasında lider Başakşehir'i ağırlıyor.

Galatasaray - Başakşehir / Maç öncesi
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Spor Toto Süper Lig’de 29. haftanın heyecanla beklenen mücadelesinde Galatasaray, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor.

Geçen hafta Galatasaray’ın Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan bırakmasıyla karışan zirvede, sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olan maçta Galatasaray kazanarak liderlik koltuğunu yeniden devralmak istiyor. Şampiyonluk hedefindeki Başakşehir ise Türk Telekom Stadı’nda galip gelerek kalan bölümde önemli bir avantaja sahip olmak istiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Başakşehir: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Arda, Adebayor

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