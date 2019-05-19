Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle! Şifreli, şifresiz alternatif kanallar!

Son yılların en heyecanlı liginde şampiyonluk adeta fotofiniş ile belli olacak. Bu akşam Galatasaray Başakşehir maçı ile şampiyonun belli olması bekleniyor. Ligin en önemli maçı için tüm futbolseverlerin gözü 19.00’a kitlenmiş durumda. Peki bu akşam statta olamayanlar Galatasaray Başakşehir maçını nasıl canlı izleyebilecekler. İşte şifreli şifresiz, GS Başakşehir maçı canlı izleme bve takip yolları...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

Galatasaray Başakşehir maçı resmi olarak Türkiye’de ancak beIN Sports aboneliği ile izlenebilir. Aboneliğiniz yoksa bu maça özel bir ödeme yaparak tek maçlık izleme paketi alabilirsiniz. Bunun dışında karşılaşmayı Mynet.com’un canlı anlatım hizmeti ile de dakika dakika taklip edebilirsiniz.

ALTERNATİF KANALLAR

Türkiye’de dışındaki Türklerin ve yabancı futbol severlerinin ilgisini çeken ligimizin yurtdışında takibi için şifreli veya şifresiz farklı alternatif kanallar yer almaktadır. Galatasary Beşiktaş maçı da hemen her kıta da bir ülkede yayımlanacak.

Buna göre Afrika ülkelerinde karşılaşma Fox Sports 1 Africa ve Canal+; Balkanlarda Sportklup 1 Serbia, Crotia, Asya ve bazı Avrupa ülkelerin, o ülkenin beIN Sports kanalı, Japonya’da Danz, Romanya’da Look Sport kanallarından canlı izlenebilir.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Fernando, Diagne

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Clichy, Mossoro, Soner, Visca, İrfan Can, Napoleoni, Robinho.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM DURUMU

Başakşehir son haftalarda yaşadığı istikrarsız performans nedeniyle liderliği kaybetti ve bu akşam şampiyonluk şansını da kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Başakşehir son 5 maçında 2 beraberlik 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alabildi.

Galatasaray özellikle evinde galibiyete uzunmakta zorlanmıyor. Hatta Medipol Başakşehir maçında puan alması halinde sahasında yenilmezlik rekorunu kıracak. Sarı kırmızılılar son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. GS, son 3 maçtır puan kaybetmiyor.

MAÇA DAİR DETAYLAR

Başakşehir ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Galatasaray (1G 1B), daha önceki toplam 16 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (9G 4B).

Süper Lig tarihinde Başakşehir'e sadece bir iç saha maçı kaybeden (5G 4B) ve her karşılaşmada gol atan Galatasaray (maç başına 2,2), tek yenilgisini Kasım 2016'da aldı (1-2).

Başakşehir, Galatasaray'ı yendiği son dört Süper Lig maçının üçünde en az dörder gol attı (toplam 15) ve sadece iki gol yedi.

Evinde 35 maçtır kaybetmeyen Galatasaray (30G 5B), Süper Lig tarihinde iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son beş maçının sadece birini kazandı ve ikisinden yenik ayrıldı (2B). İstanbul ekibi, aynı sayıda yenilgiyi bundan önceki 32 maçta almıştı.

Bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen iki takım bu maçta karşılaşacak: Başakşehir (19) & Galatasaray (31). Süper Lig'in son iki haftasına bundan daha az gol yiyerek giren son takım 2002/03 sezonundaki Beşiktaş'tı (18 gol).

Galatasaray'ın Süper Lig'de Başakşehir'e attığı son yedi golün beşi duran toplardan geldi.

Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Galatasaray (6). Adebayor, sarı-kırmızılı ekibe karşı sahaya çıktığı dört maçın ikisinde hat-trick yaptı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı yapan iki oyuncu bu maçta karşılaşacak: Mbaye Diagne (30 gol, 3 asist) & Edin Visca (12 gol, 14 asist).

