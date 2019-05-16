Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 33'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında ise Fırat Aydınus görev alacak.



Haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:



17 MAYIS CUMA

20:30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor: KORAY GENÇERLER



18 MAYIS CUMARTESİ

19:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: ARDA KARDEŞLER

19:00 Trabzonspor - Beşiktaş: FIRAT AYDINUS



19 MAYIS PAZAR

16:00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

16:00 Bursaspor - Göztepe: METE KALKAVAN

19:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: ZORBAY KÜÇÜK

19:00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR



20 MAYIS PAZARTESİ

20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe: SUAT ARSLANBOĞA

20:00 MKE Ankaragücü- Demir Grup Sivasspor: HÜSEYİN GÖÇEK