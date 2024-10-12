Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: ''Hasılat rekoru kırdık''

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısında konuşan Başkan Dursun Özbek, ''Toplam 287 milyon avro ile kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu kırdık'' dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi'nde de final oynamak istediklerini söyledi.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurul toplantısında konuştu.

Sportif başarılarına değinen Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Erkek futbol takımımız, Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olarak Galatasaray'a yakışan başarılarına bir yenisini ekledi. Bu başarıyı uzun süre görülmeyecek rekorlarla taçlandırdı. Bunun yanında bizim için manevi değeri çok büyük olan Cumhuriyet'in 100. yılının Süper Kupası'nı da kazandık. Üç eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Bu başarılar için başta Okan hocamız olmak üzere teknik ekibe, sporcu kardeşlerime ve tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için çok üzgünüz. Bu üzüntüyü başarı hikayesine çevirmek için elimizde yeni bir fırsat var. UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk. İkinci hafta sonunda 36 takım arasında 8. sıradayız. Arka arkaya çok önemli maçlar oynayacağız. Bu maçlarda taraftarımızın desteğiyle hedefimize doğru adım adım ilerleyeceğimize inanıyorum. Futbol takımımız, Süper Lig'de milli araya lider girdi. Bu sezon sonunda 25. şampiyonluğu kazanmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Beşinci yıldızı formamızda gururla taşımak için hazırız."

Futbol dışındaki branşlarda başarı gelmediği yönünde eleştirildiklerini aktaran Özbek, "2023-2024 sezonunda 2 bin 26 sporcumuzla toplam 94 kupa ve 424 madalya kazandık. Bu çok önemli bir başarı." dedi.

"Kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu kırdık"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 2023-2024 sezonunda kulüp tarihinin konsolide hasılat rekorunu kırdıklarını dile getirdi.

Kulübün finansal tabloları hakkında üyeleri bilgilendiren Özbek, "Toplam 287 milyon avro ile kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu kırdık." dedi.

Yapılan rekor hasılattaki kalemleri sıralayan başkan Özbek, "Kombine, VIP, loca ve günlük bilet satışlarından elde ettiğimiz hasılat 52 milyon avroya ulaştı. Kombine fiyatları 4 katına çıkmasına rağmen satışa sunulan 41 bin 614 kombineyi kısa zamanda bitiren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Galatasaray'ımız bu dönemde ortalama 43 bin seyirciye ulaştı. Mağazacılıktaki sürekli büyüme halini 79 milyon avroluk ciro ile devam ettiriyoruz. Geçen sezon 701 bin 365 forma satarak tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu sezon 412 bin 926 satmış durumdayız. 1 milyon forma satış hedefine ulaşmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Sponsorluk, reklam ve isim hakkı anlaşmalarında önemli gelirler elde ettiklerini dile getiren Özbek, "Bu kalemde 75 milyon avroya ulaştık. Futbol takımımızın başarıları, formamızdaki sponsor sayısı ve gelir miktarını ciddi şekilde artırmıştır. Sadece formamız üzerindeki reklamlardan gelirimiz yaklaşık 25 milyon avroya ulaştı. Stadyum isim hakkı gelirlerinde yeniden 9 milyon avro seviyelerine geldik." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, konsolide tabloda 14 milyon avro kar olduğunu vurgulayarak, "Tüm bu gelirler bizi konsolide brüt kar anlamında 430 milyon liraya, yani 14 milyon avroya ulaştırdı. Son 10 senenin en yüksek brüt karı elde ettik. Tüm şubelerin giderlerini de içermesi nedeniyle konsolidede kar elde etmek bizim için çok önemli. Bu rakama herhangi bir gayrimenkul değerlemesi ve enflasyon muhasebesi dahil değildir." şeklinde görüş belirtti.

Özbek, dönem sonu karının yaklaşık 5,2 milyar lira (166 milyon avro) açıklama nedeninin tüzük gereği mali tabloya yansıtılan gayrimenkul değer artışı, enflasyon muhasebesi sebebiyle ortaya çıktığını kaydetti.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan çalışmaya göre gayrimenkullerinin toplam değerinin 14,8 milyar lira (443 milyon avro) olduğunu dile getirdi.

"Finansal borcu 2,4 milyar liraya düşürdük"

Dursun Özbek, kulübün finansal borçlarının 2 milyar 400 milyon lira seviyesine düşürdüklerini söyledi.

Finansal disiplini devam ettirmek istediklerini aktaran Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık yüzde 50'ler seviyesindeki faize ve içinde bulunduğumuz enflasyonist ortama rağmen finansal borçlarımız 20 sene boyunca ilk kez azaldı. Borcu 2,4 milyar liraya düşürdük. Günümüz ekonomik koşullarında bir başarı gösterdik. Finansal borçlarımız yaklaşık 70 milyon avro seviyesinde. Bu vesileyle tüm döviz kredilerimizi liraya çevirmemizi sağlayan merhum Mustafa Cengiz başkanıma ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Daha yolun başındayız. Finansal disiplini en iyi şekilde sağlayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Uzun süre sonra hem konsolide hem de Sportif AŞ'de özkaynağımızı pozitife çevirmiş durumdayız."

"Varlıklarımız, yükümlülüklerimizden 7,8 milyar lira daha fazladır"

Özbek, kulübün borç-alacak hesabında yaklaşık 8 milyar lira artıda olduğunu açıkladı.

Başkan Özbek, kulübün konsolide borç-alacak tablosunu üyelere sundu. Özbek, kulübün toplam yükümlülüklerinin yaklaşık 24 milyon 500 bin lira, alacaklarının ise yaklaşık 15 milyon 300 milyon lira olduğunu kaydetti.

Söz konusu tabloda tüm borç ve yükümlülüklerin yer almasına rağmen 14 milyar lira değerindeki gayrimenkuller ile yaklaşık 2,8 milyar lira tahmin edilen futbolcu bonservis bedelinin olmadığını aktaran Özbek, "Tüzüğümüz gereği hazırlanan konsolide bilançoya bakmak daha doğru olacaktır. Buna göre toplam varlıklarımız 21,5 milyar lira, toplam yükümlülüklerimiz ise 13,7 milyar liradır. Dolayısıyla varlıklarımız, yükümlülüklerimizden 7,8 milyar lira daha fazladır." değerlendirmesinde bulundu.

Özbek, Florya arazisinin değerlendirilmesinin yanı sıra Galatasaray Adası, Riva ve Mecidiyeköy projeleri, Kemerburgaz Tesisleri ve Aslantepe Vadisi projesi hakkında bilgi verdi.

Karaborsa bilet iddiaları ve forma sırt sponsorluğu

Dursun Özbek, son dönemdeki karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suçlu varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını söyledi.

Geçen sezon için kombine ve günlük bilet satışıyla ilgili bilgi veren Özbek, "Stadımızın toplam 53 bin 978 kişilik kapasitesi mevcut. Satılabilir toplam koltuk sayısı 50 bin 168'dir. Geçen sezon bunların 41 bin 614 tanesini kombine bilet olarak sattık. Tüm satışlar Passolig üzerinden yapılıyor. Bu hesapla maç günü satılabilir koltuk sayısı 8 bin 554, kulübe devredilen kombine koltuk ortalaması 6 bin 166. Yani maç günü satılabilir koltuk sayısı ortalama 14 bin 720'dir. Bunların ortalama 11 bin 458'i Passolig üzerinden yapılıyor. Kulüp tarafından ise ortalama bin 549 koltuk satıldı." diye konuştu.

Kulübün kimlere bilet sattığını listeleyen Özbek, şunları kaydetti:

"Bu satışların ödemeleri ve tanımlamaları Passolig üzerinden yapılıyor. Her şeyin kaydı var. Söz konusu yakıştırmalarla ilgili bize bilgi ve belgeler ulaşması halinde olayları ve failleri tespit etmek çok kolay. Bu yapılanlara 'dedikodu' diyorum. Eğer bir iddia olsaydı, sahibi çıkıp elindeki bilgi ve belgelerle yapılması gerekeni yapardı. Ellerindeki bilgi ve belgeyi sorduğumda duyum olduğu söyleniyor. Babamın oğlu olsa, bu konuda bir yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Konu yargıya intikal etmiş durumda. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Sizlerden bu konuda sabırlı olmanızı istiyorum. Konuyu son derece önemsiyoruz ve bunun üzerine gitmekte kararlıyız. Hukuki süreç haricinde bir firma ile rapor oluşturması için anlaştık. Denetim kurulumuz da bağımsız incelemelerini yürütüyor. Karaborsanın sorumlusu bizmişiz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu konu, hem yönetim kurulu hem de camiamız için çok önemli. Gereken bütün araştırmaları yapıyoruz. Ayrıca hukuki başvuruları da gerçekleştirdik. Bu konu konuşuldukça Galatasaray zarar görmektedir. Biraz sabırlı olalım. Çok kısa sürede bu araştırmalar bitecek. Savcılığın yürüttüğü çalışmalar nihayete ermek üzeredir. Onun sonucuna göre bunu tartışıp konuşmamız gerek. Bazı söylemler hem Galatasaray'a hem de etik değerlere yakışmamaktadır. Kimsenin endişesi olmasın bir suçlu varsa cezasını çekecektir."

Özbek, tartışılan forma sırt sponsorluğuyla ilgili, "Sözleşme imzaladığımız şirket, Avrupa'da birçok kulüple de sözleşme imzalayan dijital spor haber portalı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yazılı onay aldık. Birtakım iddialar ortaya atılınca sözleşmeyi askıya aldık. Sonrasında TFF izni iptal edince biz de sözleşmeyi feshettik. Olay bundan ibarettir. Kimse başka bir şekilde bu olayı tarif etmesin. Biz bu sponsorluktan bir kuruş kazanç sağlamadık. " diyerek sözlerini tamamladı.

Florya arazisinde yetki iptali istendi

Galatasaray Kulübü Yönetim Kuruluna, Florya arazisinin değerlendirilmesiyle ilgili verilen yetkinin iptali istendi.

Bazı üyeler tarafından divan kurula sunulan önergede temmuz ayında Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kuruluna Florya arazisinin de içinde yer aldığı gayrimenkullerin değerlendirilmesi için yetki verildiği hatırlatıldı.

Önergeyle Florya arazisiyle ilgili düzenlenmesi planlanan ihalede alınacak tekliflerin genel kurulun onayına sunulması ve seçilecek firma ile sözleşme imzalanması talep edildi.

Divan başkanı Eşref Alaçayır, önergeyi gündemin 11. maddesinde görüşülmesini oylamaya sundu. Önerge oy çokluğuyla gündeme alındı.

Adnan Polat: Başkan Dursun Özbek'i tebrik etmek istiyorum

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat, Florya'daki arazinin ihalesinden gelecek avansın kulüp için çok önemli olduğunu söyledi.

Adnan Polat, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan yıllık olağan genel kurul toplantısında, bu senenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Pandemi, Ukrayna'daki savaş, enerji krizi, Filistin trajedisi ve ülkemizde yaşanan deprem, Türkiye'nin çok büyük bir ekonomik krizin içine girmesine sebep oldu. Enflasyon, son 2 senedir bireyleri ve kurumları kötü etkilemektedir. Gayrimenkul sektörü de bu durumdan kötü etkilenmiştir. Son bir senede toplam satışlarda, özellikle de İstanbul'da yüzde 35'lik bir düşüş yaşamaktayız. Geçmişte krizler yaşadık ama bu kadar kötü bir düşüşün olduğu dönem hatırlamıyorum. Başkan Dursun Özbek'i de tebrik etmek istiyorum. Florya'da 22 dönüm yerimiz vardı. Üzerine 41 dönümlük araziyi doğru fiyatla aldık. Arazilerin fiyatları acayip derecede yükseldi. Beni de komisyon başkanı olarak seçtikleri için yönetime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Polat, başkanlığını yaptığı ihale komisyonuyla Florya arazisinin dosyasını tamamlamaya çalıştıklarını aktararak, "Aşağı yukarı bu işin de sonuna geldik. 18 uygulamasının işleminin kararları çıktı. Prosedürler 2-3 hafta daha sürecek. Kasım ayının başında ilana çıkmak istiyoruz. Burada ihale dosyasını bitirmiş olacağız. Bizden dosya alanlara kasım ayı içinde de bir aylık süre vereceğiz. Bu süre içinde ilgili firmalar gelip bize tekliflerini verecek. Bir dosyanın içinde iki tane zarf olacak. Birinci zarfta ihale şartnamesine uygun bilgilerin ve belgelerin bize verilmesi lazım. Eksik belge vermeleri halinde kendilerini ikaz edeceğiz. Sonra da komisyon huzurunda bütün teklif verenlerin davet edildiği ikinci zarflar açılacak. Burada tekliflere bakılacak. Bunların içinde en uygun gördüklerimizi seçeceğiz. Uygun gördüklerimizin de açık artırmayla nihai rakamlarını bize vermelerini isteyeceğiz." diye konuştu.

Teklifleri nasıl değerlendireceklerini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"İnsanlar, en iyi teklif meselesine takıldı. Bu işi yapabilecek kapasitede bir firma mı, ona bakacağız. Hasılat payında bize vereceği minimum yüzde ne? Vereceği avans miktarı da çok önemli bir unsur. İdari ve teknik yeterlilikleri olması lazım. Marka değerleri de çok önemli. 2025 yılında enflasyonun daha aşağı düşeceği söyleniyor. O yönde de faizleri yüksek tutuyorlar. Bu ihaleyi alacak firma, bununla ilgili konsept bir proje getirecek. Proje son haline getirilip, ruhsatının alınması minimum 8 ay sürecek. Her şey yolunda giderse 2025'in eylülünde ruhsatımızı alıp kazmamızı çakabiliriz. Bu dönemde de enflasyon, belli bir noktaya düşecektir. Böylece faizler düşecek ve inşaat sektöründeki satışlar yeniden artacaktır. Florya, 41 dönümlük arazinin alınmasıyla kurtuluş projesine dönüşmüştür. Bu projeyle borçlar sıfırlanacak."

AA