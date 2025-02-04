Galatasaray Batshuayi'nin sözleşmesini feshetti

Galatasaray, 31 yaşındaki Belçikalı santrfor Michy Batshuayi’nin Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a transfer olduğunu açıkladı.

Ara transferde hücum hattını İspanyol oyuncu Alvaro Morata ile güçlendiren Galatasaray’da bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi’nin Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a imza attığını duyurdu. Alman ekibi bu transfer için sarı-kırmızılı kulübe 3 milyon Euro transfer ücreti ve 500 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 euro transfer ücreti ve 500.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Michy Batshuayi. Bundan sonraki kariyerinde başarılar."

Batshuayi'nin, Galatasaray karnesi

Sezon başında Fenerbahçe’den Galatasaray’a katılan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayla 30 maça çıkarken, 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin, Galatasaray macerası kısa sürdü. Sarı-kırmızılılar, Batshuayi'nin Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olduğunu açıkladı. Yaz transfer döneminde 1 Temmuz 2024 tarihinde takıma katılan 31 yaşındaki futbolcu, 217 gün sonra ayrıldı.

Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda da 1'er olmak üzere toplam 30 resmi müsabakada görev alan Belçikalı futbolcu, 7 gol sevinci yaşarken, 2 de asist yaptı.

Hatayspor maçında son dakikada attı

Michy Batshuayi, Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul'da Hatayspor oynadıkları müsabakanın son dakikalarında attığı golle Galatasaray'ın 2-1'lik skorla kazanmasını sağlarken, Bodrum FK mücadelesinde de 1-0'lık galibiyetin golünü kaydetti. Deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda yaptıkları maçta ise fileleri 2 kez havalandırdı.

3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu

Batshuayi, Türkiye'de Galatasaray'dan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giymişti. 31 yaşındaki futbolcu ayrıca 3 büyüklerde oynayan ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Michy Batshuayi; Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda ve Dries Mertens'ten sonra Galatasaray'ın 5. Belçikalı futbolcusu olmuştu.

Galatasaray, bu transferden 3 milyon Euro bonservis kazandı.

DHA / İHA