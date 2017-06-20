Galatasaray Belhanda'yla anlaştı !

Sarı-kırmızılı kulüp Belhanda için Ukrayna ekibine 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray, Belhanda ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev’e ödemeyi 18 ayda tamamlayacak.
Yıldız futbolcu Belhanda'nın bu cuma İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Resmi açıklama ise sözleşme süresinin bitiminde 30 Haziran'da gelecek.
YOUNES BELHANDA KİMDİR ?
DOĞUM TARİHİ: 25 Şubat 1990 (27)
UYRUĞU: Fas
MEVKİ: Orta saha
KULLANDIĞI AYAK: Sağ
ÖNCEKİ KULÜPLER: Montpellier, Dynamo Kiev, Schalke, Nice
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