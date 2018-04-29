Galatasaray - Beşiktaş: 2-0

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren, sezonun merakla beklenen karşılaşmasında Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Aslan, 2-0 kazandı ve liderlik koltuğunu devraldı.

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in galip gelmesiyle oldukça kritik bir hal alan 31. haftanın dev derbisinde kazanan Galatasaray puanını 66’ya çıkardı. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir 63 puanla Aslan’ı takip ederken Beşiktaş 62 puanda kaldı ve dördüncü sıraya geriledi.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23’te Fernando ve 70’te Garry Rodrigues kaydetti. 65’te ise Bafetimbi Gomis bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Beşiktaş’ta penaltıya sebebiyet veren Tosic ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray’da Mariano, Beşiktaş’ta ise Pepe ve Alvara Negredo sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Öte yandan ev sahibinde Younes Belhanda 4’te gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.