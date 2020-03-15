Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Seyircisiz maç internetten nasıl canlı izlenir?

Galatasaray Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Zirve yarışında ilk üçte olan Trabzonspor, Başakşehir, ve Galatasaray bugün çok kritik maçlara çıkacaklar. İlk sıradaki Trabzonspor 2. sıradaki Başakşehir ile oynarken Galatasaray evinde Beşiktaş ile zorlu bir derbi mücadelesi verecek.

Üçüncü sıradaki Galatasaray için Beşiktaş maçı çok kritik. Çünkü Başakşehir ve Trabzon’un beraberliği durumunda Sarı kırmızılılar iki takımla birden puan farkını 1’e indirebilecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEME

Ligde son 5 maçında4 galibiyet 1 beraberlik ile iyi bir performans gösteren Galatasaray’ın rakibi beşiktaş son 5 maçında 3 galibiyet,1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı.

Maçı Abdulkadir Bitigen ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Süper Lig’in yayın haklarına sahip Beinsports tarafından yayımlayacak. Aboneliğiniz yoksa hafta sonu paketini satın alarak Galatasaray Beşiktaş maçını beinConnet ile internetten canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika güncellenen canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı anlatım için tıklayınız (19.00)

ALTERNATİF KANALLAR

Akhisarspor Galatasaray maçını Türkiye dışında izleyeceklerin bulundukları ülkeye göre farklı kanallarda izleme seçenekleri bulunuyor. İşte karşılaşmanın canlı yayınlanacağı ülkeler ve o ülkelerde izlenebilecek kanallar...

ÜLKE KANALLAR Endonezya beIN Sports Connect Indonesia Uluslararası Bet365 Avustralya beIN Sports Connect Bosna Hersek SportKlub HD Serbia Brunei beIN Sports Connect Thailand Kamboçya beIN Sports Connect Thailand Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Hırvatistan Sportklub HD Croatia Fransa beIN SPORTS CONNECT Hong Kong beIN Sports Connect Hong Kong Laos beIN Sports Connect Thailand Makedonya SportKlub HD Serbia Malezya beIN Sports Connect Malaysia Karadağ SportKlub HD Serbia Yeni Zelanda beIN Sports Connect New Zealand Filipinler beIN Sports Connect Philippines Romanya Look TV Sırbistan SportKlub HD Serbia Singapur beIN Sports Connect Singapore Slovenya SportKlub HD Slovenia Tayland beIN Sports Connect Thailand Amerika Birleşik Devletleri beIN SPORTS CONNECT

MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU

Galatasaray karşılaşma öncesinde 49 puan ile 3. sırada yer alıyor. Galatasaray +24 avaraja sahip. Galatasaray’ın önündeki Trabzonspor ve Başakşehir ise 52 puana sahip. Beşiktaş ise 43 puan ile ligin 6. sırasında bulunuyor. Beşiktaş’ın galatasaray ile arasında yani 4 ve 5. sıralarda sırayla Siavasspor ve Alanyaspor bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte dünkü antrenmanda sakatlanan ve sağ adalesinde orta düzey zorlanma ile kanama tespit edilen Selçuk İnan, Akhisarspor maçının kadrosunda yer almadı.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Radamel Falcao

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Kevin-Prince Boateng, Georges-Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının ikisini kazanan Galatasaray (1B 6M), bu galibiyetleri son iki sezonda iç sahada aldı.

Süper Lig'in son beş sezonunda Galatasaray'ı altı kez yenen Beşiktaş (1B 2M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 12 sezonda alabilmişti.

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk sekiz iç saha karşılaşmasında dört galibiyet alabilmişti (3B 1M).

Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de çıktığı üç deplasman maçının ikisini kazanan Beşiktaş (1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada Başakşehir'den aldı (0-1).

Beşiktaş bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım (10G). Galatasaray ise açılış golünü yediği sekiz Süper Lig karşılaşmasının sadece ikisini kazanabildi (2B 4M).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (9), oyuncu ise Burak Yılmaz (6).

Süper Lig kariyerindeki ilk asisti geçen hafta Sivasspor karşısında yapan Radamel Falcao, forma giydiği son üç karşılaşmada beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

Bu sezon Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Burak Yılmaz (11), siyah beyazlı formayı terlettiği hiçbir lig sezonunda 12 gol atamadı.

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının yedisinden galibiyetle ayrılan Fatih Terim (1B 1M), tek yenilgisini 2002/03 sezonunda aldı (0-1).

Teknik direktör olarak Galatasaray ile yedi Süper Lig maçında karşı karşıya gelen Sergen Yalçın, bu karşılaşmaların sadece birini kazanabildi (4B 2M).