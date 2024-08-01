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Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa finalini Atilla Karaoğlan yönetecek.

2023-2024 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının hakemi açıklandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Galatasaray mı, Beşiktaş mı ? Süper Kupa'nın favorisi belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş'ın 3 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Süper Kupa mücadelesinin oranları açıklandı. 

Derbinin oranları belli oldu

Bahis oranlarına göre Galatasaray'ın galibiyeti 1.80 olarak belirlenirken, beraberlik oranı 3.24 ve Beşiktaş'ın galibiyeti 3.08 olarak açıklandı. Ayrıca, maçın 2.5 gol alt oranı 1.82, 2.5 gol üst oranı ise 1.56 olarak belirlendi.

 

 

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