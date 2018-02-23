Galatasaray - Bursaspor: 5-0

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasının açılış maçında Galatasaray, Bursaspor’u konuk etti. Beşiktaş ile Fenerbahçe’yi Vodafone Park’ta bir araya getirecek olan derbi mücadelesinden önce rakipleri üzerinde baskı kurma fırsatı elde eden Aslan, konuğunu 5-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 47 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Bursaspor ise bu mağlubiyetle 27 puanla 12. sıraya geriledi.

Bu sezon evinde fırtına gibi esen Aslan, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı 12. maçta 11. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılıların golleri 11, 72 ve 90+2’de Bafetimbi Gomis, 42’de Garry Rodrigues, 49’da Serdar Aziz’den geldi. Rodrigues Gomis’in ilk golünde asiste imza atarken Gomis de Rodrigues’in golünde pası veren isimdi. Rodrigues bu sezon 8 asiste imza atarken bunların altısında pasın hedefi Gomis’di.

Fatih Terim’in öğrencileri farklı bir galibiyet elde etmenin mutluluğunu yaşarken Eren Derdiyok’un yaşadığı sakatlık üzüntü yarattı. 76’da oyuna giren Eren, 78’de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maçta etkinlik göstermekte oldukça zorlanan ve savunmada da oldukça dağınık gözüken Bursaspor’un galibiyet hasreti 9 maça çıkarken yeşil-beyazlılarda William Troost-Ekong, 38’de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.