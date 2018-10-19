Galatasaray - Bursaspor / Maç öncesi

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 6 galibiyet alan ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 18 puanla zirvede yer alıyor.

Ligdeki son iki maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, seyircisi önünde Bursaspor'u yenerek hem galibiyet serisi yakalamaya hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 24 Ekim Çarşamba günü Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmaya çalışıyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer, Fernando, Belhanda, Ndiaye, Feghouli, Sinan, Rodrigues

BURSASPOR: Okan, Umut Meraş, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Burak, Yusuf, Tunay Torun, Sakh