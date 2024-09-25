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Galatasaray, Cenk Ergün'ün istifasını resmen açıkladı

Galatasaray, Cenk Ergün'ün istifasını resmen açıkladı
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, ''Sayın Cenk Ergün’ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün’e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün’ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün’e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Galatasaray, Cenk Ergün'ün istifasını resmen açıkladı - Resim : 1

DURSUN ÖZBEK'TEN CENK ERGÜN AÇIKLAMASI

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cenk Ergün'ün istifası hakkında dün katıldığı yayında, "Cenk Ergün'ün istifa ediş şeklini tasvip etmiyorum. Ben onun abisiyim, onun başkanıyım. Böyle sosyal medya üzerinden istifa olmaz. Bunu bir tarafa koyun. Onun abisi olmam hasebiyle. Kırgınlık yok. Kızgınlık var. Böyle istifa olmaz. Kendisiyle geçmiş dönemde de çalıştım. Sevdiğim, becerikli, işini bilen kardeşim. Gelirsin oturup konuşuruz, nedir derdin, sıkıntın konuşuruz. Çok bunaldığı yönler var biliyorum, sosyal medyada. Bunun yolu bu şekilde istifa etmek değil. Oturup konuşma fırsatımız olmadı. Belli bir süre seyahate gitti, döndüğünde konuşacağım. Kızgınlık doğru kelime. Cenk'in neticede abisiyim ama kendisi de profesyonel. Bütün bunları dikkate aldığımızda bir usul vardır. Anlatırsın, yardımcı olabiliyorsak çözeriz. Buna fırsatımız olmadı. Transfer dönemi bitti, izine gitti. Döndüğü zaman kendisiyle konuşacağım, kızgın olduğum kesin" demişti.

Etiketler Galatasaray Galatasaray Galatasaray İstifa Cenk Ergün istifa
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