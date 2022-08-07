Galatasaray da 3 puanla başladı
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Konuk 3 puana son dakikalarda Gomis'in attığı golle ulaştı.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'la karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Corendon Airlines Park'ta oynandı. Kritik müsabakada Atilla Karaoğlan görev aldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Çağlar Uyarcan üstlendi. Galatasaray, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
1. dakikada savunma arkasına sarkan Wright'a atılan uzun topu kaleci Muslera ceza alanı dışına çıkarak kafayla uzaklaştırdı.
17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün pasını penaltı noktası üzerindeki Emre Akbaba'ya aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşu üstten auta gitti.
20. dakikada Fernando'nun serbest vuruştan ceza alanı arka direğe ortasında Ömer Toprak'ın yere vurdurarak yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.
22. dakikada Van Anholt'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.
32. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahası kale çizgisine inen Yunus Akgün'ün vuruşunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.
38. dakikada kazanılan serbest vuruşta Oliveira'nın şutu savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
40. dakikada Fernando'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Wright topla ilerleyerek ceza alanına girdi. Kaleciye çalım atmak isteyen Wright'ın topunu Muslera eliyle çelerek kontrol etti.
45. dakikada ceza sahası dış sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Fernando'nun vuruşunu kaleci son anda çıkardı.
45+2. dakikada atılan uzun pasta Wright, kaleci Muslera tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+3. dakikada Luiz Adriano'nun penaltı vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.
52' Ghacha'nın ceza sahası dışından etkili şutunda top üstten dışarı gitti.
55' Antalyaspor gole yaklaştı! Rakibinden sıyrılan Wright'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Muslera topu çıkardı.
62' Antalyaspor'da savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Emre Akbaba'nın ceza sahasının hemen önünden yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu kornere çeldi.
81' Hızlı gelişen hücumda Wright'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Gökdeniz'İn şutunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.
90' Galatasaray öne geçti! Hızlı gelişen hücumda Midtsjö'nün pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Gomis, meşin yuvarlağı uzak kale direğinden ağlara gönderdi.Gol - Bafétimbi Gomis
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