Galatasaray deplasmanda genç yıldızıyla güldü
Galatasaray, Altayspor deplasmanında maçın 8'inci dakikasında genç yetenek Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçtiği maçı bu skorla tamamlamayı başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Altay ile Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.
Bu skorla Galatasaray Süper Lig'te puanını 47'ye yükselterek 11. sıraya yerleşti.
Ligin alt sıralardan kurtulma umudu tükenen Altay ise 30 puanla 17. sırada kaldı.
Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, puanını 47'ye yükselterek 11. sıraya yerleşti. Son 4 haftaya girilirken 16. sıradaki Giresunspor ile arasında 10 puanlık fark bulunan Altay'ın ise kümede kalma şansı artık mucizelere kaldı.
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