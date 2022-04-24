  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Galatasaray deplasmanda genç yıldızıyla güldü

Galatasaray deplasmanda genç yıldızıyla güldü

Galatasaray deplasmanda genç yıldızıyla güldü

Galatasaray, Altayspor deplasmanında maçın 8'inci dakikasında genç yetenek Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçtiği maçı bu skorla tamamlamayı başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Altay ile Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Bu skorla Galatasaray Süper Lig'te puanını 47'ye yükselterek 11. sıraya yerleşti.

Ligin alt sıralardan kurtulma umudu tükenen Altay ise 30 puanla 17. sırada kaldı.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, puanını 47'ye yükselterek 11. sıraya yerleşti. Son 4 haftaya girilirken 16. sıradaki Giresunspor ile arasında 10 puanlık fark bulunan Altay'ın ise kümede kalma şansı artık mucizelere kaldı.

Etiketler Altay Galatasaray altayspor galatasaray kerem aktürkoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cep telefonunuzun pilini sömüren uygulama bulundu
İrem Derici çocukluk fotoğrafını paylaştı, takipçileri gülme krizine girdi
Ünlü astrolog Zeynep Turan'dan seçim ve ekonomi için dikkat çeken iddia
Gizemli virüs hızla yayılıyor: DSÖ korkutan haberi verdi
Genelge 81 ile gönderildi: Hastanelerde randevusuz dönem başlıyor
Kılıçdaroğlu'ndan Bakan'a yaylım ateşi: ''Beceriksiz, yalancı!''
Cübbeli Ahmet'ten +18'lik tavsiye: Oruç tutanların ne zaman cinsel ilişkiye gireceğini açıkladı
Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi
Kabus Marmara'ya geri döndü! Korkutan açıklama geldi
Tarifini sır gibi sakladığı tatlıyı sadece Ramazan ayında yapıyor: Günlük kazancı 27 bin lira