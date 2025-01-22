  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray duyurdu: Zaha'nın yeni adresi belli oldu

Galatasaray duyurdu: Zaha'nın yeni adresi belli oldu

Galatasaray duyurdu: Zaha'nın yeni adresi belli oldu
Güncelleme:

Galatasaray, Olimpik Lyon'da kiralık olarak forma giyen Wilfried Zaha'nın Charlotte FC’ye kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın MLS ekibi Charlotte FC'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. Oyuncu için 2.8 milyon dolar kiralama bedeli ödenecek.

İşte kulüpten yapılan o açıklama: 

"Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olympique Lyonnais SASU ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

* Charlotte FC, kulübümüze 2.800.000 USD tutarında geçici Transfer bedeli ödeyecektir.
* Futbolcu, ücretlerinin net 2.376.000 EUR'luk kısmından feragat etmiştir.
* Futbolcunun, Charlotte FC ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacaktır.

Kiralama süresinin uzaması durumunda;

* Charlotte FC, kulübümüze 1.300.000 USD ek geçici transfer ödemesi yapacaktır.
* Futbolcu, ücretlerinin net 800.000 EUR'luk kısmından feragat edecektir.

Ayrıca, 2025 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 1.100.000 USD tutarında performans bonusları ödeyecektir.

Kiralama süresi uzatılırsa, 2026 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 150.000 USD tutarında performans bonusu
ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler Galatasaray Wilfried Zaha Charlotte FC transfer kiralık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yargıtay'dan tüm kadın cinayetleri için emsal olacak karar Yargıtay'dan tüm kadın cinayetleri için emsal olacak karar Karadeniz-Akdeniz bağlantısını 6 saate indiren yol açıldı Karadeniz-Akdeniz bağlantısını 6 saate indiren yol açıldı Kartalkaya'daki yangın faciasında kahreden haber geldi Kartalkaya'daki yangın faciasında kahreden haber geldi İstanbul'da 1,5 yaşındaki bir kız çocuğu çöpe atıldı! İstanbul'da 1,5 yaşındaki bir kız çocuğu çöpe atıldı! Kartalkaya'daki otel faciasında ''piliç'' TIR'ı rezaleti! Kartalkaya'daki otel faciasında ''piliç'' TIR'ı rezaleti! Tartışmalar daha da ''alevlenecek'' ! Tartışmalı yangın merdiveni ''içeride'' bulundu Tartışmalar daha da ''alevlenecek'' ! Tartışmalı yangın merdiveni ''içeride'' bulundu Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan mesaj var Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan mesaj var Bir aileden 8 can gitti... Erdoğan gözyaşlarına boğuldu Bir aileden 8 can gitti... Erdoğan gözyaşlarına boğuldu Aslında ne nezlesiniz, ne de grip... Eski kabusumuz geri döndü! Aslında ne nezlesiniz, ne de grip... Eski kabusumuz geri döndü! Kartalkaya'daki yangın faciası için tepki çeken yayın yasağı kaldırıldı! Kartalkaya'daki yangın faciası için tepki çeken yayın yasağı kaldırıldı!
Hazine arazisinde villa işgali! Hazine arazisinde villa işgali! Cemal Enginyurt canlı yayında çılgına döndü: ''Beni de tutuklayın!'' Cemal Enginyurt canlı yayında çılgına döndü: ''Beni de tutuklayın!'' Afiyet olsun Türkiyem! Kırmızı et diye bakın ne yedirdiler! Afiyet olsun Türkiyem! Kırmızı et diye bakın ne yedirdiler! Kartalkaya vicdansızlarına en güzel yanıtı o verdi! Kartalkaya vicdansızlarına en güzel yanıtı o verdi! Hava 5 derece birden soğuyacak; sağanak yağmur ve kar geri geliyor! Hava 5 derece birden soğuyacak; sağanak yağmur ve kar geri geliyor! Prof. Dr. Görür ve Prof. Dr. Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! Prof. Dr. Görür ve Prof. Dr. Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! Camdan atlama kararını babasıyla görüntülü konuşurken vermiş Camdan atlama kararını babasıyla görüntülü konuşurken vermiş Kartalkaya'da 76 canı yitirdiğimiz otelden ilk açıklama Kartalkaya'da 76 canı yitirdiğimiz otelden ilk açıklama Ümit Özdağ'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı 76 kişiye mezar olan otelin ''itfaiye raporu'' ortaya çıktı 76 kişiye mezar olan otelin ''itfaiye raporu'' ortaya çıktı