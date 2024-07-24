Galatasaray, Elias Jelert'i kadrosuna kattığını açıkladı
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Galatasaray sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna kattı.
Kopenhag, Galatasaray'ın Elias Jelert için yaptığı teklifin kabul edildiğini duyurdu.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Galatasaray ve Kopenhag arasında bonuslarla birlikte toplam 11 milyon euro karşılığında anlaşma olduğu belirtildi. Elias Jelert'in yıllık 650 bin euro kazanacağı ve 4 yıl sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
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