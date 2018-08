Galatasaray Emre Akbaba için sponsor formülünü buldu

Dün Alanyaspor ile Başakşehir’in anlaşmasına rağmen başkan Göksel Gümüşdağ’ın telefonlarına çıkmayan ve görüşmeye gelmeyen Emre Akbaba’da dengeler an be an değişiyor. Yıldız futbolcunun Galatasaray’ı istemesi sarı kırmızılı taraftarları bir hayli mutlu ederken Emre transferinde Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da devre girmesi bir anda ortalığı karıştırdı. 25 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın 4 milyon euro verdiği öğrenilirken Galatasaray’ın ise 3,5 milyon euro’da kaldığı belirtildi.

ALANYASPOR 5 MİLYON EURO'DAN 4,5 MİLYON EURO'YA İNDİ

Üç büyüklerin aynı parayı vermesi halinde kesin olarak Galatasaray’a imza atacağı bilinen Emre için başkan Mustafa Cengiz’in 1 milyon euro’luk açığı sponsorluk anlaşmasıyla kapatması beklenirken, yönetimin dört koldan sponsor bir firma arayışına koyulduğu öğrenildi. 4,5 milyon euro’yu bulamadığı takdirde Emre’yi ezeli rakibinden birine kaptıracak olan Mustafa Cengiz, böyle bir transferde büyük bir taraftar baskısıyla karşı karşıya kalacak.

(Diriliş Postası)