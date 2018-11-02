Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne oluyor. Terimli Galatasaray onca eksiğe rağmen taraftarı önünde Fenerbahçe'yi yenerek moral bulmak istiyor. Cocu'nun görevine son veren Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak derin bir nefes almak istiyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tüm detaylar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE

STAT: Türk Telekom

SAAT: 21.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Ömer, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues, Eren

YEDEKLER: İsmail, Maicon, Ahmet Çalık, Selçuk, Sinan, Yunus, Celil, Muğdat, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Valbuena, Frey

YEDEKLER: Berke, Ertan, Şener, Yiğithan, Reyes, İsmail, Ferdi, Alper, Barış, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gören Mariano cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Linnes, Onyekuru, Eren, Belhanda ve Serdar Aziz derbiye yetişirken,

Nagatomo, Fernando ve Emre Akbaba ise forma giyemiyor. Feghouli ise yedekler arasında...

FENERBAHÇE'DE SLIMANI CEZALI, 3 SAKAT, 3 KADRO DIŞI VAR

Fenerbahçe'de Slimani Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray derbisinde oynamayacak. Ayrıca Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kaan Güçtekin'in sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe, Volkan Demirel ve Nabir Dirar ise kadro dışı.

388. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı’nda oynanan müsabaka ile başladı. 109 yıllık dostlar, yarın oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Ligde geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar 19 puanla üçüncü, sarı-lacivertliler ise 9 puanla 15. sırada bulunuyor. İki takım arasında rekabette geride 387 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini kaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 118 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.

LİGDE 123. SINAV

Ezeli rakipler, yarın oynanacak mücadeleyle Süper Lig’de 123. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 122 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33’lük üstünlüğü bulunuyor. 39 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi.

SON 10 MAÇTA 5 BERABERLİK ÇIKTI

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan son 10 karşılaşmada beraberlikler dikkat çekiyor. İki takım arasında 8 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası finali ve 1 TFF Süper Kupa finalinde 5 beraberlik çıktı. Sarı-lacivertliler sahadan 3 kez galip ayrılırken, 2 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 2014-2015 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan ezeli rakipler 90 dakikada yenişememiş, sarı-lacivertliler penaltılarda 3-2 yenerek kupayı kazanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN HOCASI KOEMAN

Fenerbahçe yönetimi, Ankaragücü karşısında gelen 3-1’lik yenilgi sonrası Cocu'nun görevine son vermişti. Hollandalı çalıştırıcı kovulmasına rağmen yardımcısı Erwin Koeman, derbide Fenerbahçe'nin hocası olarak görev yapıyor.

FATİH TERİM, FENERBAHÇE'YE KARŞI ÜSTÜN

Aslan’ın hocası Fatih Terim, Fenerbahçe maçıyla birlikte teknik direktörlük kariyerinde 56. kez derbide görev yapacak. Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası’nda toplam 55 müsabaka oynadı. Sarı-Kırmızılı takımda 4. dönemini geçiren 65 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü.

TÜRK TELEKOM'DA 10. KARŞILAŞMA

Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu’nda 9 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda Sarı- Kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, Sarı-Lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 2 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 9 müsabakada Aslan 10, Kanarya 8 gol kaydetti. Geçen sezonki kapışma golsüz bitmişti.

