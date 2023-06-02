Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Ligi şampiyonluğunu bitime 2 hafta önce ilan eden Galatasaray, bu Pazar ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanırken dev derbinin hakemi de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.