Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Ligi şampiyonluğunu bitime 2 hafta önce ilan eden Galatasaray, bu Pazar ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanırken dev derbinin hakemi de belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol