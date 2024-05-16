Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu
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Süper Lig'in 37. haftasında gerçekleşecek olan ve şampiyonluğun kaderini belirleyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bahis oranları açıklandı.
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu. Sarı-kırmızılıların beraberlik alması durumunda bile şampiyonluğunu ilan edeceği maçtaki oranlar dikkat çekti.
Risk yönetimi tarafından belirlenen oranlarda derbinin favorisi Galatasaray olarak gösterildi fakat sarı-kırmızılıların oranı Fenerbahçe'ye çok yakın gösterildi.
Galatasaray: 1.96
Fenerbahçe: 2.60
Beraberlik: 3.37
BERABERLİK YETİYOR
Galatasaray'a bu maçtan alacağı 1 puan bile şampiyonluk için yetiyor. Sarı-kırmızılılar yaptığı hazırlıklarda yine de Fenerbahçe'yi mağlup etmek için oynayacağı öğrenildi. Tüm taktik planını buna göre yapan Okan Buruk, oyuncularının derbiyi kazanmasını istiyor.
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