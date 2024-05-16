  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu
Güncelleme:

Süper Lig'in 37. haftasında gerçekleşecek olan ve şampiyonluğun kaderini belirleyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bahis oranları açıklandı.

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu. Sarı-kırmızılıların beraberlik alması durumunda bile şampiyonluğunu ilan edeceği maçtaki oranlar dikkat çekti.

Risk yönetimi tarafından belirlenen oranlarda derbinin favorisi Galatasaray olarak gösterildi fakat sarı-kırmızılıların oranı Fenerbahçe'ye çok yakın gösterildi.

Galatasaray: 1.96
Fenerbahçe: 2.60
Beraberlik: 3.37

BERABERLİK YETİYOR

Galatasaray'a bu maçtan alacağı 1 puan bile şampiyonluk için yetiyor. Sarı-kırmızılılar yaptığı hazırlıklarda yine de Fenerbahçe'yi mağlup etmek için oynayacağı öğrenildi. Tüm taktik planını buna göre yapan Okan Buruk, oyuncularının derbiyi kazanmasını istiyor.

Etiketler Galatasaray fenerahçe derbi oran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İkinci elde en kolay ve en zor satılan otomobiller belli oldu İkinci elde en kolay ve en zor satılan otomobiller belli oldu Erdoğan'ın üstünü çizdiği 5 isim belli oldu Erdoğan'ın üstünü çizdiği 5 isim belli oldu Yatak odası fantezisi ölümle bitti Yatak odası fantezisi ölümle bitti İstanbul'da şaşırtan keşif: Yer altında mağara ve kanal bulundu İstanbul'da şaşırtan keşif: Yer altında mağara ve kanal bulundu Yapay zeka Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin skorunu açıkladı Yapay zeka Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin skorunu açıkladı Hatay'da denizin rengi değişti Hatay'da denizin rengi değişti Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı Kripto para düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Yurt dışı borsalar kapatılacak Kripto para düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Yurt dışı borsalar kapatılacak Esra Ezmeci'nin programında mide bulandıran ilişki itirafı Esra Ezmeci'nin programında mide bulandıran ilişki itirafı Kobani davasında karar açıklandı: Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu Kobani davasında karar açıklandı: Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu