Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın tarihi belli oldu.

Süper Lig’de 25, 26 ve 27’nci haftanın programları açıklandı.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray – Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü ise 20.00’de çalacak.

TFF’den yapılan açıklamada, maç takvimi belirlenirken takımların Avrupa Ligi’ndeki karşılaşmaları ve Türkiye Kupası maçları dikkate alınarak planlamanın yapıldığını belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama ve program şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.

Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır.

1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir."