Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini VAR hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, derbide VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu Görev yapacak.
Süper Lig'de derbi heyecanı devam ediyor. Bugün saat 19:00'da NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesind maçın VAR hakeminin Yaşar Kemal Uğurlu olduğu açıklandı. Zorlu derbiyi yönetecek hakem ise Halil Umut Meler.
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