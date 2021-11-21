Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini VAR hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, derbide VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu Görev yapacak.

Süper Lig'de derbi heyecanı devam ediyor. Bugün saat 19:00'da NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesind maçın VAR hakeminin Yaşar Kemal Uğurlu olduğu açıklandı. Zorlu derbiyi yönetecek hakem ise Halil Umut Meler. Süper Lig'de derbi heyecanı: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leriFutbol