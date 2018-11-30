Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Katarlılara satılacağı iddia edildi!

Süper Lig kulüplerinin içinde bulunduğu kötü mali durum, camiaları ve taraftarları tedirgin ederken konuyla ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, 3 büyükler olarak tabir edilen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Katarlı şirketlere satılacağını yazdı.

Bugün futbolumuzun markaları olan dört büyük kulüp parasal olarak yıkımın eşiğinde.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un borç toplamı 9 milyar (Katrilyon) liranın üstünde.

3.5 milyarla (katrilyon) Fenerbahçe en çok borçlu olan kulüp.

Onu 2.8 milyarla (katrilyon) Galatasaray izliyor.

Üçüncü çok borçlu Beşiktaş’ın rakamı 2.1 milyar (katrilyon)

Trabzonspor’un borcu 1.2 milyar (katrilyon)

KATARLILARA MI SATILIYOR?

Bu gidişat kulüplerimiz ve dolayısıyla futbolumuzun Katar ve Malezyalılara satılması sonucunu getirecektir ki, iktidarın bugüne kadar izlediği politikalar, bu zeminin yaratılması için miydi kuşkusunu bile akla getiriyor.