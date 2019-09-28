Galatasaray Fenerbahçe'yi ligde 5 yıldır yenemiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadı'nda rakibini konuk eden sarı-kırmızılı takım, fazla varlık gösteremedi. İlk yarıda Mario Lemina ile en etkili pozisyonunu bulan Galatasaray, ikinci yarıda ise pozisyon bulmakta zorlandı.

Sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 4. kez puan kaybı yaşadı. Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Galatasaray, 3. kez berabere kaldı. Bir kez de mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe beraberliğiyle puanını 9'a çıkardı.

Geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

5 YILDIR FENERBAHÇE'Yİ YENEMİYOR

Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe'yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 10 karşılaşmada rakibine üstünlük kuramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 10 maçtan 3'ünü yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 7 kez berabere kalan Galatasaray, son 10 Fenerbahçe derbisinden 7 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılı ekibin son 10 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 23 puana ulaştı.

SON 5 DERBİ BERABERE

Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. İki takım arasında son yıllarda oynanan derbilerde olduğu gibi sonuç değişmedi.

Bu karşılaşma ile birlikte iki takım arasında oynanan son 5 derbi berabere sona erdi.

RAKİBİNİN SAVUNMASINI AŞAMADI

Galatasaray, son 10 derbi mücadelesinde Fenerbahçe savunmasını aşmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 10 maçın sadece 3'ünde gol atabildi. 2015-2016'da rakibiyle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından 5 derbi mücadelesini gol atamadan tamamlayan Galatasaray, geçen sezonki 2-2 ve 1-1'lik beraberliklerle bu sıkıntıyı gidermişti. Galatasaray, bu sezonki ilk Fenerbahçe derbisini ise 0-0 berabere tamamladı.

Fenerbahçe'ye bu 10 karşılaşmada 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

SON 3 MAÇTA 2 GOL ATABİLDİ

Galatasaray, son 3 maçta rakip fileleri iki kez havalandırabildi.

Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, geride kalan hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'la ise deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Galatasaray, 3 maçta 2 gol atabildi.

Galatasaray, bu sezonki 6 maçta ise 6 gol kaydedebildi.

SERİ 39 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini 39 maça çıkardı.

Derbi maçta Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, bu serisini geliştirdi.

Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisine imza atan Galatasaray, evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşamıştı.

Galatasaray, bu mağlubiyetin ardından taraftarı önünde çıktığı 39 müsabakanın 32'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu 39 maçta toplam 103 puan topladı.

Yenilmezlik serisinde rakip fileleri 99 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 23 gol gördü.

FALCAO ETKİSİZ

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, derbi maçta etkisiz bir oyun sergiledi.

İlk 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, topla buluşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta Kasımpaşa filelerini havalandıran Falcao, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında dinlendirilirken, Fenerbahçe derbisini ise gol atamadan tamamladı.

CÜNEYT ÇAKIR'IN DERBİ RAPORU

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Zorbay Küçük yaptı.

Cüneyt Çakır derbide 3 kez sarı kartına başvurdu. Çakır, sarı-kırmızılılarda Marcao ve Mariano’ya, sarı-lacivertlilerde de Emre Belözoğlu’na sarı kart gösterdi.

BELHANDA MASKEYİ ATTI

Sarı-kırmızılı takımda çenesindeki kırık nedeniyle maskeyle derbi mücadelesine çıkan Younes Belhanda, karşılaşmanın 41. dakikasına kadar bu şekilde oynayabildi.

Kasımpaşa karşılaşmasında çenesinde kırık oluşan ve derbi maça maskeyle çıkan Belhanda, maçın ilk yarısı bitmeden yüzündeki maskeyi saha kenarına attı.

Belhanda, ikinci yarıda maskeyle oyuna devam etti.

İLGİNÇ VAR KARARI

Maçın 54. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası içinde Mario Lemina, topla buluştuğu anda Luiz Gustavo'nın müdahale ettiği pozisyonda yerde kaldı.

Galatasaraylı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu sırada maç 4 dakika durdu. Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvuran hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu kenardan bir kez daha izledi. Çakır, bu pozisyon öncesi topun orta sahada Ryan Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

LEMINA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaraylı oyuncuların penaltı kararı beklediği pozisyonda yerde kalan ve tedavi edilen Lemina, oyuna devam edemedi.

Kasımpaşa maçında 30. dakikada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyundan çıkan Lemina, derbi maçın 60. dakikasında ise yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Bu arada maçın 68. dakikasında yerini Emre Mor'a bırakan Sofiane Feghouli'nin tepkili bir şekilde saha kenarına geldiği görüldü.

Emre Mor, Galatasaray formasıyla ilk derbi maçına çıktı.

NİHAT ÖZDEMİR DE MAÇTA

Derbi mücadelesini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

Özdemir, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

TÜRK TELEKOM STADI'NDA REKOR

Derbi mücadelesini 51 bin 663 biletli seyirci izledi.

Bu rakamın Türk Telekom Stadı'nda en yüksek seyirci rekoru olduğu bildirildi.

