Galatasaray, Fernando ile anlaşmaya vardı

Ve Galatasaray, Feghouli ile Ndiaye’den sonra Fernando’yla da el sıkıştı. Orta sahaya iki takviye birden yapmak isteyen Galatasaray, Ndiaye’den sonra diğer gözdesi ile de anlaşmaya vardı.

Yönetim, Tudor’un istediği 30 yaşındaki ön libero Fernando ile 2.9 milyon Euro karşılığında anlaştı. Brezilyalı, 3 yıllık ve puan başına da 5 bin Euro’luk teklifini kabul edip beklemeye geçti. Kısaca Ndiaye gibi Fernando’nun transferi de Galatasaray ile kulübünün anlaşmasına kaldı. Şimdi top, Manchester City’de.

Fernando ile el sıkışan Galatasaray, City’ye yaptığı teklifte artışa gitti. İngiliz kulübüne Fernando için ilk teklifini 4 milyon Euro olarak yapan Cimbom, bu rakamı 4 milyon 750 bin Euro’ya çıkardı. İngiliz kulübüyle görüşmelerini sıklaştıran Galatasaray, orta sahadaki diğer gözdesi Ndiaye için de Osmanlıspor ile kıran kırana bir pazarlık halinde.

Ndiaye ile yıllık 2 milyon Euro’ya anlaşan Galatasaray, Senegalli için Osmanlıspor’a yaptığı 5 milyon Euro’luk teklifin kabul görmemesi üzerine yeni bir teklif sunacak. Başkan Dursun Özbek ve Cenk Ergün, yeni öneri üzerinde çalışıyor.

Teknik direktör Igor Tudor’un mutlaka alınmalarını istediği Fernando ve Badou Ndiaye ile anlaşan Galatasaray’ın hedefi ise orta saha bölgesinde görev alan 2 futbolcuyu da Avusturya’da yapılacak olan hazırlık kampına yetiştirmek.

Galatasaray yönetimi Ndiaye ve Fernando’nun lig başlayana kadar takıma uyum sürecinin büyük bölümünü atlatıp bir an önce adapte olmasını ve sezonun ilk maçlarında da hazır olmalarını istiyor.



Hürriyet