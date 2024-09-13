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Galatasaray Futbol Kulübü'nde istifa

Galatasaray Futbol Kulübü'nde istifa
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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Cenk Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını duyurdu.

Ergün, paylaşımında, "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

Etiketler Galatasaray Galatasaray Galatasaray İstifa cenk ergün
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