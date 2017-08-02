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  5. 02 Ağustos 2017 15:34

Galatasaray genç kaleci Berke Özer'in peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Altınordu'dan Berke Özer'e talip oldu.

Galatasaray genç kaleci Berke Özer'in peşinde
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Sarı-kırmızılılar 17 yaşındaki genç eldiven için Altınordu'dan bonservis bedelini belirlemesini istedi.

Aslan, uzun süre Bursaspor'dan Mert Günok'un peşinden koşmuş ancak Fernando Muslera'yı kesemeyeceğini düşünen 28 yaşındaki isim, Medipol Başakşehir'e imza atmıştı.

Galatasaray, gelecek vadeden Berke Özer'i alarak genç isime uzun yıllar forma giydirmek istiyor.
Bu arada U17 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde İngiltere'ye elenen milli takımın Altınordulu kalecisi Berke Özer'i Manchester City ve Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği ortaya çıkmıştı.

Genç kaleci Berke, son olarak A Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti.

Haber7

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