Galatasaray gol yağdırdı: 6-0

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta Galatasaray şovla kapandı! Aslantepe'de Aytemiz Alanyaspor konuk eden Cimbom, 6-0 kazandı, haftayı lider olarak kapattı. İlk kez 11'de başlayan Emre Akbaba da eski takımına attığı iki golle Aslantepe'n büyük alkış aldı.

Galatasaray, geçen haftaki maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim, geçen hafta Göztepe'yi 1-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan Ryan Donk'u yedeğe çekerken, yerine yeni transfer Emre Akbaba'yı oynattı.

Taraftarınını desteğini arkasına alarak maça etkili başlayan Cimbom, kilidi 37. dakikada Fernando ile açtı ve devreye de 1-0 önde girdi. İkinci yarıda ise Galatasaray fırtınası esti. 49'da Sinan Gümş'ün ceza sahası dışından füzesi savunmaya da çarpıp ağlarla buluşunca fark ikiye çıktı. 59'te Eren Derdiyok gol yağmurunu sürdürürken 56'da Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla ilk golüne imza attı.





Penaltı VAR'a takıldı





67. dakikada Sinan Gümüş'ün yerde kaldığı pozisyonda önce penaltı kararı veren hakem Halil Umut Meler, daha sonra pozisyonu VAR'dan tekrar izleyince kararını değiştirdi penaltıyı iptal etti.

Pozisyondan sonra da vites düşürmeyen Aslan, 82'de Henry Onyekuru'uyla farkı 5'e çıkardı. Gol yağmurunu bitiren isim ise 84. dakikada Emre Akbaba oldu: 6-0!

Bu sonuçla 9 puana yükselen Galatasaray, averajla haftayı lider tamamladı. Alanyaspor ise 0 puanda kaldı.